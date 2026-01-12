أخبار العملات الرقمية: البيتكوين يكتسب زخماً 📈 هل يتشكل نمط مثلثي على الإيثيريوم؟

تتداول العملات المشفرة في أجواء متباينة، لكن حركة الأسعار الإجمالية لا تزال تُبقي مجالاً لاستئناف محتمل للمكاسب في أوائل عام 2026. إحصائياً، كان شهر يناير إيجابياً للبيتكوين في حوالي 50% من الحالات، بينما حقق الربع الأول، كما هو الحال في الربع الرابع، مكاسب في كثير من الأحيان. انخفض الدولار الأمريكي اليوم بعد أن حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من تدخل ترامب في استقلالية المجلس. ووصف باول التحقيق الجنائي المرتبط بتجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، واستهداف رئيس المجلس، بأنه "غطاء" يهدف إلى فرض سياسة نقدية أكثر تيسيراً. لم تُبدِ مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت أي رد فعل يُذكر على هذا الخلاف. بل إن استمرار هذا الصراع قد يُعزز الرأي القائل بأن وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى 1% قد يكون مسألة وقت لا أكثر.

لم يُظهر البيتكوين أي رد فعل يُذكر على أكبر عملية شراء للبيتكوين قامت بها شركة مايكروستراتيجي ( MSTR.US ) منذ يوليو 2025. فقد اشترت الشركة 13,627 بيتكوين بقيمة 1.2 مليار دولار (مقارنة بأكثر من ملياري دولار في يوليو 2025). ويبلغ متوسط ​​سعر الشراء حاليًا حوالي 75,000 دولار للبيتكوين الواحد، وتمتلك مايكروستراتيجي إجمالًا 687,000 بيتكوين.

اقترح توم لي، من شركة BitMine Immersion Technologies ، على المساهمين الموافقة على إصدار أسهم ضخم (تمتلك الشركة حاليًا حوالي 500 مليون سهم، ومن المحتمل أن يرتفع هذا العدد إلى 50 مليار سهم بعد الإصدار). وسيتم استخدام العائدات لشراء الإيثيريوم. ومن المتوقع اتخاذ القرار في 15 يناير خلال اجتماع المساهمين. وقد تُسهم موافقة المساهمين في دعم الإيثيريوم.

خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر الإيثيريوم بنهاية عام 2026 إلى 7,500 دولار، ما يعني ارتفاعًا محتملًا بنسبة 125% تقريبًا عن المستويات الحالية. يتوقع البنك أن يصل سعر الإيثيريوم إلى 22,000 دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2028، وإلى أكثر من 40,000 دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2030 (أي ما يعادل ارتفاعًا بنحو 13 ضعفًا عن سعره الحالي البالغ حوالي 3,000 دولار أمريكي). وكان البنك قد توقع سابقًا أن يصل سعره إلى 30,000 دولار أمريكي.

بلغ صافي التدفقات الخارجة من منتجات البيتكوين 681 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الأول من عام 2026، بينما شهدت الإيثيريوم صافي تدفقات خارجة بقيمة 68.6 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من الإشارات التي تُوحي بسياسة نقدية أكثر تيسيرًا من جانب ترامب، لا يزال السوق حذرًا بشأن حجم تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في النصف الأول من عام 2026. في الأسبوع الماضي، بلغ أكبر تدفق خارج يومي من منتجات البيتكوين 486 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، تلاه ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي يوم الخميس، ونحو 250 مليون دولار أمريكي يوم الجمعة. ولا يزال زخم السوق غير مواتٍ للعملات المشفرة.

مخطط بيتكوين وإيثيريوم (الإطار الزمني اليومي)

يتداول البيتكوين بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (EMA50) على الإطار الزمني اليومي. في 27 أكتوبر 2025 و5 يناير 2026، شكّل هذا المتوسط ​​المتحرك مستوى مقاومة قويًا. قد يؤدي انخفاض السعر نحو 89,000 دولار إلى موجة هبوطية أخرى، بينما قد يفتح الارتفاع نحو 95,000 دولار المجال لمزيد من المكاسب، مدعومًا على الأرجح بعمليات شراء قسرية من قبل الوسطاء مرتبطة بمراكز جاما (جاما سالبة).

المصدر: xStation5

يتداول الإيثيريوم ضمن نمط مثلث متماثل، وهو نمط يشير عادةً إلى استمرار الاتجاه السائد (الهبوطي حاليًا). في الوقت نفسه، يسجل السعر قيعانًا أعلى. قد يؤدي انخفاض السعر إلى ما دون 3000 دولار إلى تجدد الضغط الهبوطي وتحفيز دافع هبوطي، بينما من شأن تجاوز 3300 دولار أن يزيد من احتمالية اختراق المثلث صعودًا. يشير هذا الوضع إلى أن مرحلة التماسك وانخفاض التقلبات قد تقترب تدريجيًا من نهايتها.

المصدر: xStation5