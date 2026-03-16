عاجل: انخفاض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات الإنتاج الأمريكية

الإنتاج الصناعي الأمريكي (شهريًا) فبراير: 0.2% (تقديري 0.1%؛ سابق 0.7%)
- إنتاج الصناعات التحويلية (حسب التصنيف الصناعي القياسي): 0.2% (تقديري 0.1%؛ سابق 0.6%)
- معدل استغلال الطاقة الإنتاجية (شهريًا): 76.3% (تقديري 76.2%؛ سابق 76.2%)
لماذا تُعدّ هذه البيانات مهمة؟
تعكس بيانات الإنتاج الصناعي المستوى الفعلي لإنتاج السلع في القطاع الصناعي الأمريكي، والذي يشمل التصنيع والطاقة والتعدين. تشير زيادة الإنتاج إلى تزايد الطلب على السلع وتوقعات إيجابية للاقتصاد، بينما قد يشير انخفاضه إلى ضعف النشاط الاقتصادي أو مشاكل في سلاسل التوريد. يُعدّ هذا المؤشر مهمًا أيضًا لتقييم التضخم المحتمل، إذ يُمكن أن يؤدي ارتفاع الإنتاج إلى زيادة ضغوط الأسعار، بينما يمنح انخفاضه البنك المركزي هامشًا أكبر للمناورة في السياسة النقدية. يؤثر التقرير أيضًا على معنويات المستثمرين وقرارات السوق، مما يؤثر على سعر صرف الدولار وأسعار أسهم الشركات الصناعية وأسعار السندات. باختصار، يُعدّ تقرير الإنتاج الصناعي مقياسًا عمليًا وفوريًا للزخم الاقتصادي، إذ يُبيّن مدى سرعة وكفاءة إنتاج السلع في الولايات المتحدة.
مخطط اليوم : انخفاض طفيف في EURUSD قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي 🔍
ملخص اليوم: الأسواق ترتفع على أمل التوصل إلى نهاية سريعة للصراع
تراجع أسعار النفط وسط آمال بخفض التصعيد في الشرق الأوسط 📌
الولايات المتحدة: التفاؤل الجيوسياسي يدفع المؤشرات