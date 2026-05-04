أخبار العملات الرقمية 📈 انتعاش سعر البيتكوين واقترابه من مستوى 70 ألف دولار

بالنظر إلى الرسم البياني، نجد أن مرحلة الارتداد الحالية التي أعقبت الانخفاض أطول من سابقتها، كما أن نطاقها النسبي أوسع. مع ذلك، لا يضمن هذا وحده عودة الاتجاه الصعودي. قد تُشكل منطقة 82-83 ألف دولار، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأسي 200 (الخط الأحمر)، منطقة مقاومة قوية في حال حدوث اختراق أكثر استدامة فوق 80 ألف دولار. في هذه المرحلة، لا يزال الارتداد يبدو هشًا، بينما ارتفع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا فوق 65.

وسط أجواء التفاؤل السائدة في أسواق الأسهم العالمية، تجاوز سعر البيتكوين اليوم 79 ألف دولار، ويسعى حاليًا لاختراق مستوى المقاومة عند 80 ألف دولار بشكل مستدام. لا يقتصر تحديد هذا المستوى على أهميته النفسية فحسب، بل يشمل أيضًا متوسط ​​السوق الحقيقي على سلسلة الكتل ومراكز المتعاملين. وقد تحسنت تدفقات البيتكوين مدفوعةً بالطلب المؤسسي وشراء صناديق المؤشرات المتداولة، إلا أن عمليات التوزيع لا تزال جارية في ظل ضعف الطلب الفوري نسبيًا.

المصدر: xStation5

أكدت بيانات سلسلة الكتل التباطؤ الأخير في زخم صعود البيتكوين حول سعر التكلفة لحاملي العملة على المدى القصير. ومع اقتراب السعر من 80 ألف دولار، بدأ حاملو العملة على المدى القصير بجني أرباحهم بكثافة. وارتفع المتوسط ​​المتحرك البسيط لأرباح STH المحققة على مدار 24 ساعة إلى حوالي 4 ملايين دولار في الساعة، أي ما يقارب أربعة أضعاف المستوى الأساسي المسجل منذ منتصف أبريل. استغل المستثمرون على المدى القصير هذا الارتفاع كفرصة للبيع، في حين لم يكن الطلب كافيًا لاستيعاب موجة جني الأرباح هذه. ويبقى السؤال: هل ستكون هذه المرة مختلفة؟

المصدر: Glassnode

بعد انخفاض التقلبات الضمنية، يوضح مؤشر دلتا 25 كيف تطور الطلب على التحوط خلال شهر أبريل. يُظهر الاتجاه العام انخفاضًا في علاوة خيارات البيع، حيث انخفض الانحراف الشهري من حوالي 18% إلى 12%. ويعكس هذا انخفاض الطلب على التحوط من الخسائر مع استقرار ظروف السوق.

على المدى القصير، كان الانحراف الأسبوعي أكثر تفاعلية، حيث تحرك مرارًا نحو مستويات محايدة تتراوح بين 2% و4%. كانت هذه التحركات تكتيكية في الغالب، حيث استُخدمت عمليات التراجع لشراء خيارات الشراء وبيع التحوط من الخسائر. ومؤخرًا، مع اقتراب السعر من مستوى المقاومة عند 80 ألف دولار، ازداد الطلب على خيارات البيع مجددًا. وقد دفع هذا الانحراف نحو نطاق 11-12% عبر آجال الاستحقاق. ويستمر السوق في الحفاظ على التحوط من الخسائر، متفاعلًا تكتيكيًا على المدى القصير مع توخي الحذر على المدى الأطول.

المصدر: Glassnode

مع انخفاض التقلبات وتراجع الانحراف، يركز السوق بشكل متزايد على التمركز، حيث يبرز مستوى 80 ألف دولار كنقطة ارتكاز رئيسية. يشير الطلب المستمر عند هذا المستوى، عبر آجال استحقاق قصيرة ومتوسطة، إلى تزايد الاهتمام بالاستثمار في فرص الصعود، بدلاً من التمركز تحسباً لانخفاض السعر عند مستوى المقاومة.

تقع مناطق جاما القصيرة الرئيسية عند 76 ألف دولار كحد أدنى و82 ألف دولار كحد أقصى. في هذه المناطق، يمكن لتدفقات التحوط أن تضخم تحركات الأسعار، خاصة في بيئة ذات سيولة منخفضة. قد يؤدي اختراق مستوى 80 ألف دولار إلى تقريب السعر الفوري من منطقة 82 ألف دولار، حيث قد تدفع مناطق جاما القصيرة المتعاملين إلى الشراء عند ارتفاع السعر، مما يعزز الحركة. يبقى التمركز حذراً، لكن السوق معرض بشكل متزايد لرد فعل صعودي حاد في حال تجاوز مستوى المقاومة.

المصدر: Glassnode