عاجل: إيران تهاجم سفنًا أمريكية؟ أسعار النفط ترتفع

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة جاسك. ويُزعم أن الهجوم وقع بعد تجاهل السفينة تحذيرات متكررة بشأن انتهاكها للمياه الإقليمية الإيرانية. تجدر الإشارة إلى أن فارس هي المصدر الوحيد لهذا التقرير حاليًا، ولم تؤكده وكالات أخرى بعد. وبينما تنشر وكالة رويترز الخبر، فإنها تستشهد بفارس كمصدر رئيسي.

كما أعلنت إيران من جانب واحد "إعادة تعريف منطقة السيطرة" في مضيق هرمز. ومن المقرر أن تمتد منطقة النفوذ التي تدعيها طهران من جبل مبارك في إيران إلى الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت البحرية الإيرانية أن بطاريات دفاعها الساحلي في حالة تأهب قصوى، وأفادت التقارير أنها منعت سفنًا حربية أمريكية من دخول المنطقة المُحددة حديثًا. وحذرت طهران من أنها ستستهدف أي سفينة تحاول تجاوز نقاط التفتيش الإيرانية دون تصريح.