مخطط اليوم : EURUSD

يتداول سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند حوالي 1.1719 يوم الاثنين، وعلى الرغم من البيانات الصناعية الإيجابية ظاهريًا، فإن منطقة اليورو تُرسل إشارات مقلقة. فقد بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع 52.2 نقطة في أبريل، مرتفعًا من 51.6 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يبدو للوهلة الأولى تحسنًا ملحوظًا. إلا أن هذا الارتفاع في النشاط الصناعي، في الواقع، لا يعكس طلبًا حقيقيًا، بل زيادة في التخزين من قِبل الشركات التي تسعى لتأمين السلع تحسبًا لمزيد من النقص وارتفاع الأسعار نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. هذه نتيجة تبدو إيجابية، لكنها في الحقيقة تعكس مخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد أكثر من كونها تعكس قوة الاقتصاد الأوروبي الحقيقية.

يكمن جوهر المشكلة في التفاصيل، وهذه التفاصيل هي التي تُحدد توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو. بلغت تأخيرات التسليم أسوأ مستوياتها منذ يوليو 2022، وارتفع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في 46 شهرًا، وتنتقل ضغوط الأسعار بشكل متزايد إلى أسعار البيع، مسجلةً أكبر قفزة شهرية منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1997. ونتيجةً لذلك، يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة حقيقية: تشير البيانات إلى تعافٍ، لكن المؤشرات الرئيسية لمعنويات المنتجين وتوقعاتهم تؤكد فقط تزايد خطر الركود التضخمي. بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، يعني هذا بيئةً من عدم اليقين المتزايد، حيث قد يكون سعر الصرف عرضةً لتحركات حادة اعتمادًا على إشارات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وأي بيانات تضخم أمريكية أقوى قد تدفع الزوج مرة أخرى نحو مستوى الدعم عند 1.1650.

على الرسم البياني اليومي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، وبعد ارتفاع حاد إلى حوالي 1.2060 في بداية العام، شهد سعر الصرف تصحيحًا كبيرًا أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات منخفضة حول 1.1380، ومنها ارتد السعر. ويتداول الزوج حاليًا عند 1.1719، متذبذبًا بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (1.1681) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (1.1678)، واللذان يشكلان معًا منطقة دعم ديناميكية، بينما يمثل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 1.1634 خط دفاع إضافي للمشترين. وتشير مؤشرات بولينجر باند إلى تضييق نطاق التقلبات، حيث يقع الحد العلوي عند 1.1771 والحد السفلي عند 1.1669، مما ينذر باحتمالية حدوث اختراق في الجلسات القادمة. يحوم مؤشر القوة النسبية حول المستوى المحايد البالغ 52، وهو ما لا يوفر إشارة اتجاهية واضحة ويشير إلى أن السوق لا يزال يبحث عن زخم لتحرك حاسم فوق مستوى المقاومة عند 1.1800 أو تصحيح أعمق نحو دعم المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم المذكور أعلاه.

المصدر: xStation