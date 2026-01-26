أخبار العملات الرقمية: تراجع سعر البيتكوين إلى 87 ألف دولار 📉 هل هذه إشارة إلى سوق هابطة؟

يتراجع سعر البيتكوين اليوم نحو منطقة 87,000 دولار أمريكي بعد عمليات تصفية بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات، بينما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الأسبوع الماضي أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف نوفمبر 2025، حيث بلغت 1.73 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا تحولاً حاداً عن الأسبوع المنتهي في 17 يناير، عندما شهدت صناديق العملات المشفرة تدفقات داخلية تجاوزت 2.17 مليار دولار أمريكي. هذه المرة، سجلت عملة الإيثيريوم وحدها تدفقات خارجة بلغت حوالي 630 مليون دولار أمريكي (ثاني أكبر تدفقات خارجة أسبوعية مسجلة).

حتى الآن، كانت الاستثناءات الرئيسية هي صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بـ Solana (حوالي 17 مليون دولار أمريكي) وChainlink (حوالي 4 ملايين دولار أمريكي). ويسود جو من النفور من المخاطرة: يشير حجم التدفقات الخارجة إلى أن ثقة المستثمرين لم تتعافَ تماماً من الصدمات السابقة، في حين أن الوضع الاقتصادي الكلي لا يزال يؤثر سلباً على القطاع. ووفقاً لـ CoinShares، جاء الجزء الأكبر من ضغوط البيع من المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة. ولا تزال حالة عدم اليقين سائدة منذ "الانهيار المفاجئ" في أكتوبر 2025.

تعزى هذه الانخفاضات، من بين عوامل أخرى، إلى ما يلي:

ضعف التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي: إذ تُسعّر الأسواق احتمالية خفضها بنسبة ضئيلة للغاية (حوالي 3% وفقًا لأداة CME FedWatch).

عدم وجود انتعاش مستدام بعد انخفاض أكتوبر، مما يُبقي استراتيجيات تتبع الاتجاهات وإدارة المخاطر حذرة.

خيبة الأمل من مفهوم "التحوط ضد انخفاض قيمة العملة": فعلى الرغم من العجز الكبير وارتفاع الدين الحكومي، لم تستعد العملات الرقمية دورها كحماية من انخفاض قيمة العملة بشكل مقنع، مما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص انكشافهم عليها على المدى القريب.

لا يزال السوق يبحث عن محفز، ولكنه لم يجده. ما لم تتغير التوقعات الاقتصادية الكلية، أو يتحسن زخم الأسعار، أو تُعيد العملات الرقمية بناء صورة قوية، فقد يستمر الضغط على تدفقات الأموال، مما يزيد من خطر الدخول في مرحلة هبوط أعمق.

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة

بالنظر إلى تدفقات صناديق العملات المشفرة الأخيرة، تُظهر الجلسات الخمس الأخيرة تدفقات سلبية واضحة إلى الإيثيريوم، مما يشير إلى انخفاض نشاط الصناديق وتراجع الطلب من المستثمرين الأفراد - ليس فقط على الإيثيريوم، ولكن أيضًا على البيتكوين.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

رسم بياني للبيتكوين والإيثيريوم (فترة زمنية يوم واحد)

انخفض سعر البيتكوين حاليًا بأكثر من 30% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بأكثر من 50%. ويبلغ مؤشر القوة النسبية للبيتكوين 41، وهو لا يزال بعيدًا نسبيًا عن مستويات "التشبع البيعي" التي تُشاهد عادةً بعد أحداث الاستسلام الكبرى؛ ويُظهر الإيثيريوم وضعًا مشابهًا - فعلى الرغم من الانخفاض الحاد، لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على الاستسلام.

تشمل المستويات المرجعية الرئيسية على سلسلة الكتل للبيتكوين حاليًا 96.5 ألف دولار (تكلفة الشراء لحاملي البيتكوين على المدى القصير)، و87.5 ألف دولار (متوسط ​​المستثمرين النشطين)، ومعيارين دوريين رئيسيين: 81 ألف دولار (متوسط ​​السوق الحقيقي) و56 ألف دولار (السعر المُحقق). يُعد متوسط ​​السوق الحقيقي مستوىً متوسطًا "واقعيًا" على مستوى السوق ككل، وغالبًا ما يعكس الجزء المتداول بنشاط من المعروض، بينما يُعد السعر المُحقق متوسط ​​تكلفة الشراء لسوق البيتكوين بأكمله - وهو معيار دوري كلاسيكي. تاريخياً، تم تداول البيتكوين بأقل من السعر المحقق خلال فترات انخفاض الأسواق الرئيسية، بما في ذلك عامي 2020 و2022.

المصدر: xStation5



