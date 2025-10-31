بوستيك وهامك من بنك الاحتياطي الفيدرالي يعلقان على السياسة النقدية الأميركية 🔍هل بنك الاحتياطي الفيدرالي منقسم؟

علق عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بوستيك وهاماك، على السياسة النقدية الأمريكية اليوم، لكن يبدو أن نبرة المصرفيين كانت معاكسة.
رافائيل بوستيك
- هذا هو أصعب وقت لوضع توقعات.
- جميع الاجتماعات تُبث مباشرةً. لا تستبقوا الأحداث.
- المتوسط الحسابي للرسم البياني النقطي هو عملية حسابية، وليس عملية اتخاذ قرار.
- يسعدني أن باول قال إن خفض سعر الفائدة في ديسمبر ليس قرارًا حتميًا.
- عكست رسالة الرئيس بدقة تنوع الآراء في اللجنة؛ وأن المعلومات يجب أن تكون علنية.
- لا يشغل خطر الركود بال الناس.
- بعض تغيرات سوق العمل دورية، لكن التباطؤ لا يعني الضعف.
- يعود بعض تحولات سوق العمل إلى تغيرات هيكلية مثل التكنولوجيا والهجرة والسياسة التجارية.
- بيانات بنك الاحتياطي مهمة، نظرًا لنقص التقارير الحكومية.
- لسنا في وضع محايد تمامًا.
- علينا أن نرى المزيد من التقدم قبل أن نرتاح للوصول بأسعار الفائدة إلى الحياد. أقل من نصف ضغوط الأسعار الصاعدة ناتجة عن الرسوم الجمركية.
- أيدتُ التخفيض لأنني ما زلت أشعر أننا في منطقة تقييدية.
- تفويضاتنا متوترة.
- في النهاية، أيدتُ التخفيض هذا الأسبوع.
بيث هاماك
- شهدنا بعض الضغوط مؤخرًا في أسواق إعادة الشراء.
- في قاعة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يغير الناس وجهات نظرهم ويتكيفون.
- تسمعون آراءً متباينة لأنه ليس من الواضح ما هو الحل الصحيح بشأن أسعار الفائدة.
- لسنا على مسار محدد مسبقًا.
- نحن نفتقد إلى جانب التضخم أكثر من سوق العمل؛ علينا أن نحافظ على التقييد.
- كانت بيانات الاستهلاك جيدة، على الرغم من أننا نشهد اقتصادًا على شكل حرف K.
- منذ سبتمبر، تشير البيانات، بالنسبة لي، إلى أنه ليس من الواضح أن التحول في سوق العمل هو في جانب الطلب.
- التضخم أوسع نطاقًا من الرسوم الجمركية. الخدمات الأساسية قوية.
- أرى بعض بوادر ضعف في سوق العمل، بما في ذلك إعلانات تسريح العمال.
- لا يوجد تقدم يُذكر في الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، مما يُضفي، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، صورةً أكثر إثارةً للقلق.
- الرسوم الجمركية ليست سوى جزءٍ واحدٍ من مُعضلة التضخم؛ فهناك أيضاً الكهرباء والتأمين.
- سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالكاد تُقيّد، إن وُجدت أصلاً.
- نحن بحاجةٍ إلى الحفاظ على بعض القيود لخفض التضخم.
- نحن الآن بالقرب من تقديري للوضع المحايد.
- كنتُ أُفضّل إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع.
- نواجه تحدياتٍ من كلا الجانبين فيما يتعلق بالتفويض.
المصدر: xStation5
