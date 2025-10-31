اقرأ أكثر
٨:٣٥ م · ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

بوستيك وهامك من بنك الاحتياطي الفيدرالي يعلقان على السياسة النقدية الأميركية 🔍هل بنك الاحتياطي الفيدرالي منقسم؟

علق عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بوستيك وهاماك، على السياسة النقدية الأمريكية اليوم، لكن يبدو أن نبرة المصرفيين كانت معاكسة.

 

رافائيل بوستيك

  • هذا هو أصعب وقت لوضع توقعات.
  • جميع الاجتماعات تُبث مباشرةً. لا تستبقوا الأحداث.
  • المتوسط ​​الحسابي للرسم البياني النقطي هو عملية حسابية، وليس عملية اتخاذ قرار.
  • يسعدني أن باول قال إن خفض سعر الفائدة في ديسمبر ليس قرارًا حتميًا.
  • عكست رسالة الرئيس بدقة تنوع الآراء في اللجنة؛ وأن المعلومات يجب أن تكون علنية.
  • لا يشغل خطر الركود بال الناس.
  • بعض تغيرات سوق العمل دورية، لكن التباطؤ لا يعني الضعف.
  • يعود بعض تحولات سوق العمل إلى تغيرات هيكلية مثل التكنولوجيا والهجرة والسياسة التجارية.
  • بيانات بنك الاحتياطي مهمة، نظرًا لنقص التقارير الحكومية.
  • لسنا في وضع محايد تمامًا.
  • علينا أن نرى المزيد من التقدم قبل أن نرتاح للوصول بأسعار الفائدة إلى الحياد. أقل من نصف ضغوط الأسعار الصاعدة ناتجة عن الرسوم الجمركية.
  • أيدتُ التخفيض لأنني ما زلت أشعر أننا في منطقة تقييدية.
  • تفويضاتنا متوترة.
  • في النهاية، أيدتُ التخفيض هذا الأسبوع.

بيث هاماك

  • شهدنا بعض الضغوط مؤخرًا في أسواق إعادة الشراء.
  • في قاعة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يغير الناس وجهات نظرهم ويتكيفون.
  • تسمعون آراءً متباينة لأنه ليس من الواضح ما هو الحل الصحيح بشأن أسعار الفائدة.
  • لسنا على مسار محدد مسبقًا.
  • نحن نفتقد إلى جانب التضخم أكثر من سوق العمل؛ علينا أن نحافظ على التقييد.
  • كانت بيانات الاستهلاك جيدة، على الرغم من أننا نشهد اقتصادًا على شكل حرف K.
  • منذ سبتمبر، تشير البيانات، بالنسبة لي، إلى أنه ليس من الواضح أن التحول في سوق العمل هو في جانب الطلب.
  • التضخم أوسع نطاقًا من الرسوم الجمركية. الخدمات الأساسية قوية.
  • أرى بعض بوادر ضعف في سوق العمل، بما في ذلك إعلانات تسريح العمال.
  • لا يوجد تقدم يُذكر في الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، مما يُضفي، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، صورةً أكثر إثارةً للقلق.
  • الرسوم الجمركية ليست سوى جزءٍ واحدٍ من مُعضلة التضخم؛ فهناك أيضاً الكهرباء والتأمين.
  • سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالكاد تُقيّد، إن وُجدت أصلاً.
  • نحن بحاجةٍ إلى الحفاظ على بعض القيود لخفض التضخم.
  • نحن الآن بالقرب من تقديري للوضع المحايد.
  • كنتُ أُفضّل إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع.
  • نواجه تحدياتٍ من كلا الجانبين فيما يتعلق بالتفويض.
 

المصدر: xStation5

 

