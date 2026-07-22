ألفابت وتسلا قبل إعلان الأرباح: هل ستُحدث شركات التكنولوجيا العملاقة اهتزازاً في وول ستريت؟

سيولي المستثمرون اهتماماً بالغاً لتصريحات الإدارة بشأن توفر منصة Ironwood، والطلب على منصة Gemini Enterprise، وتأثير ارتفاع تكاليف الأجهزة على خطط الإنفاق المستقبلية. ومن المرجح أيضاً مناقشة التأجيل المُعلن عنه لمنصة Gemini Pro 3.5، على الرغم من أن العديد من المحللين يعتقدون أن تأثيره على النتائج المالية قصيرة الأجل سيكون محدوداً.

لا تزال النفقات الرأسمالية القياسية ومنصة جيميني محط الأنظار. رفعت ألفابت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى ما بين 180 و190 مليار دولار، ويُقدر أنها أنفقت حوالي 45 مليار دولار خلال الربع الثاني على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. كما وسّعت الشركة نطاق نشر منصة جيميني من خلال شراكات مع أكسنتشر وكوجنيزانت، مع مواصلة تطوير أجهزتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الجيل التالي من وحدة معالجة الموتر Ironwood ومسرّع الذكاء الاصطناعي الجديد Frozen v2.

يتوقع المحللون الآن أن تصل إيرادات جوجل كلاود إلى حوالي 22.8 مليار دولار، ما يعني زيادة أخرى بنسبة 67% على أساس سنوي. وبالإضافة إلى النمو بحد ذاته، سيبحث المستثمرون عن أدلة تثبت أن أعمال الحوسبة السحابية تحقق ربحية كافية لتبرير إنفاق ألفابت غير المسبوق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تكون جوجل كلاود محور التركيز الرئيسي في تقرير الأرباح. في الربع الأخير، ارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية بنسبة 63% على أساس سنوي لتصل إلى 20 مليار دولار، بينما توسع هامش التشغيل إلى 32.9% من 17.8% في العام السابق، مسجلاً بذلك أسرع نمو له منذ سنوات ومتجاوزاً توقعات السوق بشكل ملحوظ.

رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو جوجل كلاود إلى 70% مع الإبقاء على توصيته بالشراء، بينما رفعت كل من ويلز فارجو، وولف ريسيرش، وبي إم أو كابيتال أهدافها السعرية إلى 438 دولارًا، و460 دولارًا، و455 دولارًا على التوالي.

رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو جوجل كلاود إلى 70% مع الإبقاء على توصيته بالشراء، بينما رفعت كل من ويلز فارجو، وولف ريسيرش، وبي إم أو كابيتال أهدافها السعرية إلى 438 دولارًا، و460 دولارًا، و455 دولارًا على التوالي.

رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو جوجل كلاود إلى 70% مع الإبقاء على توصيته بالشراء، بينما رفعت كل من ويلز فارجو، وولف ريسيرش، وبي إم أو كابيتال أهدافها السعرية إلى 438 دولارًا، و460 دولارًا، و455 دولارًا على التوالي.

رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو جوجل كلاود إلى 70% مع الإبقاء على توصيته بالشراء، بينما رفعت كل من ويلز فارجو، وولف ريسيرش، وبي إم أو كابيتال أهدافها السعرية إلى 438 دولارًا، و460 دولارًا، و455 دولارًا على التوالي.

رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو جوجل كلاود إلى 70% مع الإبقاء على توصيته بالشراء، بينما رفعت كل من ويلز فارجو، وولف ريسيرش، وبي إم أو كابيتال أهدافها السعرية إلى 438 دولارًا، و460 دولارًا، و455 دولارًا على التوالي.

رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو جوجل كلاود إلى 70% مع الإبقاء على توصيته بالشراء، بينما رفعت كل من ويلز فارجو، وولف ريسيرش، وبي إم أو كابيتال أهدافها السعرية إلى 438 دولارًا، و460 دولارًا، و455 دولارًا على التوالي.

من المتوقع أن تصل إيرادات إعلانات يوتيوب إلى 10.8 مليار دولار (بزيادة 9.8% على أساس سنوي)، بينما من المتوقع أن تصل إيرادات بحث جوجل والخدمات الأخرى إلى حوالي 63.5 مليار دولار (بزيادة 17.3% على أساس سنوي).

من المتوقع أن تصل إيرادات إعلانات يوتيوب إلى 10.8 مليار دولار (بزيادة 9.8% على أساس سنوي)، بينما من المتوقع أن تصل إيرادات بحث جوجل والخدمات الأخرى إلى حوالي 63.5 مليار دولار (بزيادة 17.3% على أساس سنوي).

من المتوقع أن تصل إيرادات إعلانات يوتيوب إلى 10.8 مليار دولار (بزيادة 9.8% على أساس سنوي)، بينما من المتوقع أن تصل إيرادات بحث جوجل والخدمات الأخرى إلى حوالي 63.5 مليار دولار (بزيادة 17.3% على أساس سنوي).

من المتوقع أن تصل إيرادات إعلانات يوتيوب إلى 10.8 مليار دولار (بزيادة 9.8% على أساس سنوي)، بينما من المتوقع أن تصل إيرادات بحث جوجل والخدمات الأخرى إلى حوالي 63.5 مليار دولار (بزيادة 17.3% على أساس سنوي).

من المتوقع أن تصل إيرادات إعلانات يوتيوب إلى 10.8 مليار دولار (بزيادة 9.8% على أساس سنوي)، بينما من المتوقع أن تصل إيرادات بحث جوجل والخدمات الأخرى إلى حوالي 63.5 مليار دولار (بزيادة 17.3% على أساس سنوي).

من المتوقع أن تصل إيرادات إعلانات يوتيوب إلى 10.8 مليار دولار (بزيادة 9.8% على أساس سنوي)، بينما من المتوقع أن تصل إيرادات بحث جوجل والخدمات الأخرى إلى حوالي 63.5 مليار دولار (بزيادة 17.3% على أساس سنوي).

انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 47% على أساس سنوي في الربع الأخير نتيجةً للاستثمارات القياسية في الذكاء الاصطناعي، لذا سيبحث المستثمرون عن مؤشرات تدل على أن هذه النفقات بدأت تُحقق عوائد أقوى.

انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 47% على أساس سنوي في الربع الأخير نتيجةً للاستثمارات القياسية في الذكاء الاصطناعي، لذا سيبحث المستثمرون عن مؤشرات تدل على أن هذه النفقات بدأت تُحقق عوائد أقوى.

انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 47% على أساس سنوي في الربع الأخير نتيجةً للاستثمارات القياسية في الذكاء الاصطناعي، لذا سيبحث المستثمرون عن مؤشرات تدل على أن هذه النفقات بدأت تُحقق عوائد أقوى.

انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 47% على أساس سنوي في الربع الأخير نتيجةً للاستثمارات القياسية في الذكاء الاصطناعي، لذا سيبحث المستثمرون عن مؤشرات تدل على أن هذه النفقات بدأت تُحقق عوائد أقوى.

انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 47% على أساس سنوي في الربع الأخير نتيجةً للاستثمارات القياسية في الذكاء الاصطناعي، لذا سيبحث المستثمرون عن مؤشرات تدل على أن هذه النفقات بدأت تُحقق عوائد أقوى.

انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 47% على أساس سنوي في الربع الأخير نتيجةً للاستثمارات القياسية في الذكاء الاصطناعي، لذا سيبحث المستثمرون عن مؤشرات تدل على أن هذه النفقات بدأت تُحقق عوائد أقوى.

سيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت النفقات الرأسمالية الفصلية قد بلغت حوالي 45 مليار دولار، وما إذا كانت الإدارة ستؤكد خطتها الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي لعام 2026 والتي تتراوح بين 180 و190 مليار دولار.

سيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت النفقات الرأسمالية الفصلية قد بلغت حوالي 45 مليار دولار، وما إذا كانت الإدارة ستؤكد خطتها الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي لعام 2026 والتي تتراوح بين 180 و190 مليار دولار.

سيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت النفقات الرأسمالية الفصلية قد بلغت حوالي 45 مليار دولار، وما إذا كانت الإدارة ستؤكد خطتها الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي لعام 2026 والتي تتراوح بين 180 و190 مليار دولار.

سيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت النفقات الرأسمالية الفصلية قد بلغت حوالي 45 مليار دولار، وما إذا كانت الإدارة ستؤكد خطتها الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي لعام 2026 والتي تتراوح بين 180 و190 مليار دولار.

سيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت النفقات الرأسمالية الفصلية قد بلغت حوالي 45 مليار دولار، وما إذا كانت الإدارة ستؤكد خطتها الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي لعام 2026 والتي تتراوح بين 180 و190 مليار دولار.

سيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت النفقات الرأسمالية الفصلية قد بلغت حوالي 45 مليار دولار، وما إذا كانت الإدارة ستؤكد خطتها الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي لعام 2026 والتي تتراوح بين 180 و190 مليار دولار.

لا تزال جوجل كلاود المحرك الرئيسي لنمو الشركة، حيث يتوقع المحللون إيرادات تبلغ حوالي 22.8 مليار دولار أمريكي ونموًا سنويًا بنسبة 67% تقريبًا.

لا تزال جوجل كلاود المحرك الرئيسي لنمو الشركة، حيث يتوقع المحللون إيرادات تبلغ حوالي 22.8 مليار دولار أمريكي ونموًا سنويًا بنسبة 67% تقريبًا.

لا تزال جوجل كلاود المحرك الرئيسي لنمو الشركة، حيث يتوقع المحللون إيرادات تبلغ حوالي 22.8 مليار دولار أمريكي ونموًا سنويًا بنسبة 67% تقريبًا.

لا تزال جوجل كلاود المحرك الرئيسي لنمو الشركة، حيث يتوقع المحللون إيرادات تبلغ حوالي 22.8 مليار دولار أمريكي ونموًا سنويًا بنسبة 67% تقريبًا.

لا تزال جوجل كلاود المحرك الرئيسي لنمو الشركة، حيث يتوقع المحللون إيرادات تبلغ حوالي 22.8 مليار دولار أمريكي ونموًا سنويًا بنسبة 67% تقريبًا.

لا تزال جوجل كلاود المحرك الرئيسي لنمو الشركة، حيث يتوقع المحللون إيرادات تبلغ حوالي 22.8 مليار دولار أمريكي ونموًا سنويًا بنسبة 67% تقريبًا.

تجاوزت ألفابت تقديرات ربحية السهم الواحد في كل ربع من الأرباع الثمانية الماضية، ولم تخيب توقعات الإيرادات إلا مرة واحدة خلال تلك الفترة.

تجاوزت ألفابت تقديرات ربحية السهم الواحد في كل ربع من الأرباع الثمانية الماضية، ولم تخيب توقعات الإيرادات إلا مرة واحدة خلال تلك الفترة.

تجاوزت ألفابت تقديرات ربحية السهم الواحد في كل ربع من الأرباع الثمانية الماضية، ولم تخيب توقعات الإيرادات إلا مرة واحدة خلال تلك الفترة.

تجاوزت ألفابت تقديرات ربحية السهم الواحد في كل ربع من الأرباع الثمانية الماضية، ولم تخيب توقعات الإيرادات إلا مرة واحدة خلال تلك الفترة.

تجاوزت ألفابت تقديرات ربحية السهم الواحد في كل ربع من الأرباع الثمانية الماضية، ولم تخيب توقعات الإيرادات إلا مرة واحدة خلال تلك الفترة.

تجاوزت ألفابت تقديرات ربحية السهم الواحد في كل ربع من الأرباع الثمانية الماضية، ولم تخيب توقعات الإيرادات إلا مرة واحدة خلال تلك الفترة.

تتوقع وول ستريت ربحية للسهم الواحد تتراوح بين 2.9 و3.0 مليار دولار أمريكي، وإيرادات تتراوح بين 101 و117 مليار دولار أمريكي (بحسب المصدر)، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 24% تقريبًا.

تتوقع وول ستريت ربحية للسهم الواحد تتراوح بين 2.9 و3.0 مليار دولار أمريكي، وإيرادات تتراوح بين 101 و117 مليار دولار أمريكي (بحسب المصدر)، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 24% تقريبًا.

تتوقع وول ستريت ربحية للسهم الواحد تتراوح بين 2.9 و3.0 مليار دولار أمريكي، وإيرادات تتراوح بين 101 و117 مليار دولار أمريكي (بحسب المصدر)، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 24% تقريبًا.

تتوقع وول ستريت ربحية للسهم الواحد تتراوح بين 2.9 و3.0 مليار دولار أمريكي، وإيرادات تتراوح بين 101 و117 مليار دولار أمريكي (بحسب المصدر)، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 24% تقريبًا.

تتوقع وول ستريت ربحية للسهم الواحد تتراوح بين 2.9 و3.0 مليار دولار أمريكي، وإيرادات تتراوح بين 101 و117 مليار دولار أمريكي (بحسب المصدر)، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 24% تقريبًا.

تتوقع وول ستريت ربحية للسهم الواحد تتراوح بين 2.9 و3.0 مليار دولار أمريكي، وإيرادات تتراوح بين 101 و117 مليار دولار أمريكي (بحسب المصدر)، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 24% تقريبًا.

ستعلن ألفابت عن أرباحها للربع الثاني بعد إغلاق بورصة وول ستريت يوم الأربعاء. ورغم أن الشركة تجاوزت توقعات الأرباح باستمرار خلال الأرباع الأخيرة، إلا أن تركيز المستثمرين ينصب الآن بشكل أساسي على نمو جوجل كلاود، وتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي، وتعليقات الإدارة على استثماراتها القياسية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. والسؤال الأهم هو ما إذا كان برنامج ألفابت الاستثماري الأضخم على الإطلاق قد بدأ يُترجم إلى ربحية أقوى ونمو أسرع في الإيرادات.

لا تزال الإعلانات تموّل توسع ألفابت في مجال الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، تبقى الإعلانات المصدر الأكبر لإيرادات ألفابت. في الربع الأخير، ارتفعت إيرادات بحث جوجل وإيرادات أخرى بنسبة 19% لتصل إلى 60.4 مليار دولار، مما يدل على مرونة قطاع البحث رغم تزايد شعبية روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعروض الذكاء الاصطناعي.

تتوقع وول ستريت حاليًا ما يلي:

إيرادات إعلانات جوجل 81.68 مليار دولار (+14.5% على أساس سنوي)،

إيرادات بحث جوجل وإيرادات أخرى 63.54 مليار دولار (+17.3% على أساس سنوي)،

إيرادات إعلانات يوتيوب 10.76 مليار دولار (+9.8% على أساس سنوي)،

إيرادات شبكة جوجل 7.08 مليار دولار (-3.8% على أساس سنوي).

بعيدًا عن الأرقام الرئيسية، سيدرس المستثمرون بدقة ما إذا كانت ميزات الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل تُحسّن من تحقيق الدخل من الإعلانات أم أنها مجرد رد فعل دفاعي مكلف لمواجهة المنافسة المتزايدة من OpenAI وAnthropic. قد يكون الجواب هو العامل الأهم في ردة فعل السهم بعد الإعلان عن الأرباح.

ألفابت (مخطط D1)

تتداول أسهم ألفابت حاليًا بانخفاض حوالي 10% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من استمرار الشركة في تحقيق نتائج مالية قياسية.

المصدر: xStation5

انخفض سهم تسلا بنحو 14% هذا العام: هل يمكن للأرباح أن تعكس هذا الاتجاه؟

ستعلن تسلا أيضًا عن أرباح الربع الثاني بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء. هذه المرة، لا يولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا للنتائج المالية الرئيسية نظرًا لأن أرقام تسليم السيارات قد صدرت بالفعل وتجاوزت التوقعات بشكل ملحوظ. بدلًا من ذلك، يكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كان إيلون ماسك قادرًا على إقناع المستثمرين بأن إنفاق تسلا القياسي على الذكاء الاصطناعي، وسيارات الأجرة الروبوتية، وروبوت أوبتيموس البشري يبرر أحد أعلى التقييمات في قطاع التكنولوجيا.

التوقعات الرئيسية قبل إعلان الأرباح

تتوقع وول ستريت إيرادات تتراوح بين 26.2 و27.6 مليار دولار أمريكي، وربحية للسهم الواحد تتراوح بين 0.50 و0.55 دولار أمريكي.

سلمت تسلا 480,126 سيارة في الربع الثاني (+25% على أساس سنوي)، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى حوالي 400,000 سيارة، بينما وصلت عمليات نشر أنظمة تخزين الطاقة إلى مستوى قياسي بلغ 13.5 جيجاواط/ساعة.

سيركز المستثمرون بشكل أساسي على هامش الربح الإجمالي لقطاع السيارات، والذي تشير التقديرات إلى احتمالية انخفاضه من 19.2% إلى حوالي 18.1% نتيجةً لسياسات التسعير التنافسية وحوافز التمويل.

يتوقع المحللون تدفقًا نقديًا حرًا سلبيًا بقيمة 3.25 مليار دولار تقريبًا، إلى جانب نفقات رأسمالية ربع سنوية تبلغ حوالي 6.7 مليار دولار.

تخطط تسلا لاستثمار أكثر من 25 مليار دولار خلال عام 2026، بينما تُقدّر مورغان ستانلي أن تصل النفقات الرأسمالية السنوية إلى 26.8 مليار دولار.

سيترقب المستثمرون آخر المستجدات حول عمليات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن، والجدول الزمني لإنتاج أوبتيموس، وسايبركاب، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركة تسلا.

تشير أسواق الخيارات إلى تحرك محتمل بعد الإعلان عن الأرباح يتراوح بين ±5.5% و±8%، مما يُبرز التوقعات العالية للسوق بشأن تصريحات إيلون ماسك.

بيانات تسليم المركبات معروفة بالفعل، والآن تكمن الأهمية في الربحية.

من غير المرجح أن تُفاجئ بيانات تسليم المركبات المستثمرين، إذ أعلنت تسلا بالفعل عن تسليم 480,126 مركبة في الربع الثاني، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، مسجلةً بذلك أقوى نمو ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2023. كما بلغ حجم تخزين الطاقة رقماً قياسياً قدره 13.5 جيجاواط/ساعة.

يعتقد معظم المحللين أن هذا الأداء القوي في التسليمات ينعكس بالفعل على سعر سهم تسلا. وبدلاً من ذلك، سينصبّ التركيز على هامش الربح الإجمالي لقطاع السيارات، والذي تتوقع وول ستريت انخفاضه إلى حوالي 18.1% من 19.2% في الربع السابق، مما يُشير إلى ما إذا كانت زيادة المبيعات قد جاءت على حساب الربحية.

لا يزال الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي وسيارات الأجرة ذاتية القيادة محور التركيز الرئيسي.

من المتوقع أن يركز مؤتمر أرباح تسلا بشكل أقل على المركبات وأكثر على الذكاء الاصطناعي. تخطط الشركة لإنفاق أكثر من 25 مليار دولار في عام 2026 على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتطوير سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وإنتاج نظام أوبتيموس، وتوسيع قدراتها الحاسوبية.

تتوقع وول ستريت انخفاض التدفق النقدي الحر إلى حوالي -3.25 مليار دولار في الربع الثاني، مع وصول النفقات الرأسمالية الفصلية إلى حوالي 6.7 مليار دولار. وتشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي قد يصل إلى 26.8 مليار دولار هذا العام. ولذلك، يرغب المستثمرون في معرفة ما إذا كان قطاع السيارات المتنامي في تسلا قادرًا على توليد سيولة كافية لتمويل طموحاتها المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي.

قد تهيمن سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وأوبتيموس، وسبيس إكس على مؤتمر الأرباح.

ويعتقد عدد متزايد من المحللين أن قيمة تسلا تُقيّم الآن بشكل أساسي بناءً على إمكانات سيارات الأجرة ذاتية القيادة وأوبتيموس، وليس بناءً على أعمالها التقليدية في قطاع السيارات. لا تزال مورغان ستانلي تنظر إلى المركبات ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر باعتبارها المحركات الرئيسية لقيمة الشركة على المدى الطويل، بينما يشير بنك RBC إلى تكهنات حول علاقة مستقبلية محتملة بين تسلا وسبيس إكس بعد طرح سبيس إكس للاكتتاب العام.

سيترقب المستثمرون آخر المستجدات حول إطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية في أوستن، والذي لا يزال متأخرًا عن توقعات إيلون ماسك السابقة، بالإضافة إلى الجداول الزمنية لإنتاج أوبتيموس وسايبركاب. كما ستبحث الأسواق عن مزيد من الإنجازات الملموسة في مجال القيادة الذاتية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تكتسب هذه المبادرات أهمية متزايدة لتقييم تسلا مقارنةً بمبيعات السيارات وحدها.

تسلا (الرسم البياني اليومي)

يتم تداول أسهم تسلا حاليًا بانخفاض حوالي 20% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع بقائها قريبة من مستوى 380 دولارًا.

المصدر: xStation5