زين تحقق قفزة قياسية في الأرباح وتوسع استثماراتها الرقمية خلال النصف الأول من 2026

حققت مجموعة زين أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بنمو أعمالها الرقمية وارتفاع إيرادات البيانات والاستثمارات الاستراتيجية، لتسجل قفزة بنسبة 73% في صافي الأرباح إلى 220 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ127 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغت ربحية السهم 51 فلساً.

إيرادات قياسية ونمو في البيانات

ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة 5% إلى 1.14 مليار دينار، وهو أعلى مستوى تحققه الشركة منذ أكثر من 15 عاماً. كما صعدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاء EBITDA بنسبة 6% إلى 378 مليون دينار، بهامش بلغ 33%.

وشكلت خدمات البيانات أحد أبرز محركات النمو، بعدما ارتفعت إيراداتها 15%، بالتزامن مع زيادة قاعدة العملاء بنسبة 2% لتصل إلى 51.9 مليون عميل.

أرباح استثنائية وتوزيعات نقدية

ساهمت الاستثمارات الاستراتيجية التي تديرها Zain Ventures في تعزيز النتائج، إذ حققت مكاسب بلغت 411 مليون دولار خلال النصف الأول. واستناداً إلى الأداء القوي، أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية استثنائية بقيمة 17 فلساً للسهم، على أن يبدأ التوزيع في 6 أكتوبر المقبل.

وخلال الربع الثاني وحده، ارتفعت الإيرادات 5% إلى 568 مليون دينار، وصعدت أرباح EBITDA إلى 196 مليون دينار، فيما قفز صافي الربح 90% إلى 140 مليون دينار.

التحول الرقمي يقود استراتيجية زين

تعزو المجموعة هذا الأداء إلى قوة عملياتها التشغيلية، والتوسع في شبكات الجيل الخامس، ونمو خدمات البيانات وقطاع الشركات، إلى جانب تحسين الكفاءة والاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة زين نور الجاسم أن المجموعة تواصل توظيف فرص التحول الرقمي والاستثمار في المجالات التي تدعم النمو المستقبلي وتعزز حقوق المساهمين.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي بدر ناصر الخرافي أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية تمثل محوراً أساسياً للاستراتيجية، مشيراً إلى أن النفقات الرأسمالية بلغت 252 مليون دولار خلال النصف الأول، بما يعادل 7% من الإيرادات.

نمو محركات الأعمال الجديدة

واصلت قطاعات النمو الجديدة، وفي مقدمتها ZainTECH وZOI والتكنولوجيا المالية، تسجيل معدلات نمو قوية، إذ ارتفعت إيراداتها 36% إلى 479 مليون دولار، لتسهم بنحو 13% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وسجلت ZainTECH نمواً في الإيرادات بنسبة 24%، مدفوعة بالطلب على الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحلول المدن الذكية. كما قفزت إيرادات ZOI بنسبة 45% إلى نحو 287 مليون دولار، مستفيدة من الطلب على خدمات الربط الإقليمية والدولية ومشروعات البنية التحتية ومراكز البيانات.

أما قطاع التكنولوجيا المالية Fintech، فارتفعت إيراداته بنسبة 29%، بالتزامن مع نمو قاعدة العملاء 35%، مدفوعاً بتوسع المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع والتحويل والتمويل الرقمي.

أداء قوي للأسواق الإقليمية

سجلت عمليات زين السعودية نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 84% خلال النصف الأول، فيما ارتفعت أرباح زين العراق 7%. كما حافظت عمليات زين في الكويت والأردن والبحرين على أداء إيجابي، مدعومة بنمو البيانات والجيل الخامس وقطاع الأعمال.

وفي السودان، استمر الأداء التشغيلي رغم الضغوط الناتجة عن انخفاض قيمة العملة بنسبة 40%. كما تستعد المجموعة لإطلاق علامتها التجارية في سورية خلال الربع الأول من 2027، بعد فوزها برخصة تشغيل شبكة اتصالات متنقلة لمدة 20 عاماً مع إمكانية التمديد خمس سنوات.

وتعكس النتائج توجه زين نحو التحول من نموذج الاتصالات التقليدي إلى تكتل تكنولوجي إقليمي متكامل، يعتمد على الاتصالات والبنية الرقمية والحلول التقنية والتكنولوجيا المالية والاستثمارات الاستراتيجية، بما يعزز فرص النمو المستدام ويرفع القيمة للمساهمين.