خسائر «إم بي سي» تتجاوز 262 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

تحولت شركة مجموعة إم بي سي إلى تسجيل خسائر خلال الربع الثاني من عام 2026، في نتيجة تعكس تأثر الأداء المالي بتراجع أرباح الاستثمارات وانخفاض إيرادات الإعلانات، بالتزامن مع استمرار نمو قطاع "إم بي سي شاهد" وارتفاع إيرادات الاشتراكات.

"إم بي سي" تسجل خسائر فصلية

أعلنت الشركة تسجيل خسائر صافية قدرها 262.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بصافي أرباح بلغ 151 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2025.

وأوضحت الشركة، وفقاً لبيانها المنشور على موقع "تداول السعودية"، أن التحول من الربحية إلى الخسارة جاء بشكل رئيسي نتيجة انخفاض أرباح الاستثمارات بقيمة 348 مليون ريال، بسبب تسجيل خسائر غير محققة ناجمة عن التغير في القيمة العادلة لأحد الاستثمارات المالية المصنفة ضمن الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تراجع إيرادات الإعلانات يضغط على الأرباح

تأثر الأداء التشغيلي للمجموعة خلال الربع الثاني بتراجع إيرادات الإعلانات، حيث انخفضت الأرباح التشغيلية بنحو 27 مليون ريال، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية على سوق الإعلانات والقطاع الإعلامي.

وفي المقابل، نجح قطاع "إم بي سي شاهد" في الحد من تأثير التراجع، بعدما ارتفعت أرباحه بنحو 17 مليون ريال، مدفوعة بزيادة إيرادات المشتركين، ما يعكس استمرار قوة الطلب على خدمات المحتوى الرقمي ومنصات البث.

انخفاض حاد مقارنة بالربع الأول

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح «إم بي سي» خلال الربع الثاني بنحو 479 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من 2026.

وأرجعت الشركة هذا التراجع بصورة رئيسية إلى انخفاض أرباح الاستثمارات بمقدار 315 مليون ريال، نتيجة الخسائر غير المحققة الناتجة عن تغير القيمة العادلة للاستثمار المالي.

كما انخفضت الأرباح التشغيلية بنحو 134 مليون ريال، ويرتبط ذلك بشكل أساسي بتأثير شهر رمضان المبارك الذي دعم نتائج قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى وقطاع «إم بي سي شاهد» خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الثاني.

نتائج النصف الأول من 2026

وعلى مستوى النصف الأول من العام، تراجع صافي الربح بنحو 448 مليون ريال مقارنة بالنصف الأول من 2025، نتيجة انخفاض أرباح الاستثمارات بقيمة 294 مليون ريال بسبب تسجيل خسائر غير محققة مرتبطة بتغير القيمة العادلة للاستثمار المالي.

كما انخفضت الأرباح التشغيلية بمقدار 122 مليون ريال، متأثرة بتراجع إيرادات الإعلانات نتيجة الظروف الجيوسياسية.

وفي المقابل، واصل قطاع "إم بي سي شاهد" أداءه الإيجابي، إذ ارتفعت أرباحه بنحو 52 مليون ريال خلال النصف الأول، بدعم من نمو إيرادات المشتركين.

وتشير النتائج إلى أن أداء المجموعة خلال 2026 تأثر بصورة أكبر بالعوامل الاستثمارية والظروف الإعلانية، بينما يمثل نمو قطاع البث الرقمي والاشتراكات أحد أبرز عناصر الدعم لأعمال «إم بي سي» في المرحلة المقبلة.