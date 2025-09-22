أليك القابضة تحت المجهر: أداء قوي واستعداد للطرح العام

تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز “ALEC” في 15 أكتوبر 2025.

تُعد شركة أليك القابضة (ALEC Holdings) واحدة من أبرز الشركات الهندسية والإنشائية المتعددة التخصصات في المنطقة، حيث تأسست عام 1999 وتوسعت عملياتها لتشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل رئيسي.

حققت أليك في عام 2024 إيرادات قدرها 8.1 مليار درهم، مقارنة بـ 6.3 مليار درهم في 2023، ما يمثل نموًا سنويًا بنحو 28%. كما ارتفع صافي الربح من 238 مليون درهم في 2023 إلى 363 مليون درهم في 2024.

من أبرز مقومات الجذب التي تتمتع بها الشركة، وجود محفظة مشاريع (backlog) ضخمة تتجاوز 35.4 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مما يمنح رؤية واضحة لتدفقات الإيرادات المستقبلية. كما تحافظ الشركة على وضع مالي قوي، بصافي نقد يبلغ 334 مليون درهم، ما يقلل من المخاطر التمويلية ويزيد من مرونة اتخاذ القرار الاستثماري.

أعلنت الشركة عن نيتها توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2026، تليها توزيعات إضافية قدرها 500 مليون درهم للعام المالي 2026، على دفعتين في أكتوبر 2026 وأبريل 2027. وتخطط لاحقًا لتبني سياسة توزيع نصف سنوية بما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن دخل مستقر.

تعمل أليك على التوسع الجغرافي، خصوصًا في السوق السعودي، من خلال مشاريع ضخمة مثل Qiddiya Speedpark، إلى جانب التوسع في خطوط الأعمال الداعمة كالبناء المعياري، تأجير المعدات، مراكز البيانات، والهندسة الكهربائية والميكانيكية (MEP). كما تستثمر الشركة في الأتمتة والابتكار، وتطمح إلى أن تمثل العمليات المؤتمتة 5% من إجمالي أعمال البناء بحلول عام 2030.

تظهر أليك القابضة كمرشح قوي في سوق الطروحات العامة بفضل أدائها المالي المتين، استراتيجيتها التوسعية، وشفافيتها في السياسات. ومع اقتراب إدراجها في سوق دبي المالي، يبدو أنها في وضع جيد لاستقطاب مستثمرين جادين يبحثون عن نمو مستدام وتوزيعات أرباح واضحة.