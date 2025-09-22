انخفاض EURUSD بنسبة 0.1% بعد تصريح متشدد من رئيس الفيدرالي في سانت لويس 📉

أعرب ألبرتو موسالم، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، عن ثقته المعتدلة في تحقيق التوظيف الكامل في الولايات المتحدة، مسلطًا الضوء على استمرار مخاطر التضخم. ويرى أن السياسة النقدية تبقى بين تقييدية ومحايدة بشكل معتدل، وهي مناسبة للتوقعات الاقتصادية الحالية وعدم اليقين المستمر.

صوّت موسالم لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتعديل السياسة النقدية استجابةً لمخاطر سوق العمل السلبية، بما في ذلك انخفاض توقعات إيجاد فرص عمل وضعف التوظيف، لكنه يرى مجالًا محدودًا لمزيد من التيسير النقدي. ويتوقع أن يظل سوق العمل عند مستوى التوظيف الكامل في المستقبل المنظور. وفيما يتعلق بالتضخم، أشار إلى أن الضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية لم تتحقق بالكامل بعد، في حين أن الظروف المالية - مثل انخفاض فروق أسعار الفائدة - لا تزال تدعم النشاط الاقتصادي.

توقف زوج اليورو/الدولار الأمريكي عن التعافي فوق مستوى 1.177 قبل خطاب موسالم، ويختبر الآن عودة دون هذا المستوى الرئيسي. على الرغم من ذلك، لا يزال زوج العملات الرئيسي مرتفعًا بنسبة 0.2% خلال اليوم.

المصدر: xStation5