أومنيكوم وإنتربابليك تتحدان. هل يكفي هذا الاندماج لمواكبة شركات التكنولوجيا الكبرى؟

منحت المفوضية الأوروبية موافقةً غير مشروطة على استحواذ مجموعة أومنيكوم على مجموعة إنترببليك بقيمة 13.25 مليار دولار، مما يمهد الطريق لأكبر عملية اندماج في تاريخ سوق الإعلان العالمي. وسيؤدي اندماج ثالث ورابع أكبر مشترٍ لخدمات الإعلان في العالم إلى إنشاء أكبر وكالة إعلانية عالمية، تطمح إلى منافسة عمالقة التكنولوجيا المهيمنين على الإعلان الرقمي بفعالية أكبر.

يتماشى هذا الاندماج مع التوجه الأوسع لتسريع التحول في قطاع التسويق، حيث يتزايد دور الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات. سيُمكّن هيكل أومنيكوم-إنتربابليك الموحد الشركة من تقديم منظومة خدمات شاملة تشمل الإعلام، والتقنيات الرقمية، وتحليلات البيانات، والعلاقات العامة، وإدارة العملاء. يُعزز هذا المزيج من القدرات قابلية التوسع وإمكانية تحقيق تآزر في التكاليف، وهو ما يراقبه المستثمرون عن كثب في بيئة تتزايد فيها المنافسة.

يؤكد الخبراء أن دمج مؤسستين كبيرتين ينطوي على تحديات تشغيلية وثقافية كبيرة. قد يؤثر مواءمة الأنظمة والفرق والاستراتيجيات على ديناميكيات الأداء على المدى القصير. كما لا تزال المراجعات التنظيمية في العديد من الولايات القضائية مفتوحة، مما يعني أن الصفقة لم تُنجز بالكامل بعد.

على الرغم من أن الاندماج لديه القدرة على تعزيز المكانة التنافسية للشركة، إلا أن رد فعل السوق هذا العام يعكس توجهًا مختلفًا تمامًا للمستثمرين. ولا يزال سعر سهم أومنيكوم تحت ضغط ملحوظ. منذ بداية العام، سجلت الشركة انخفاضًا واضحًا في قيمتها، بينما حققت مؤشرات التكنولوجيا والأسواق العامة الرئيسية، مثل ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، عوائد قوية من رقمين. يُبرز هذا التباين مجددًا أن شركات الإعلان التقليدية لا تزال تخسر معركة جذب رؤوس أموال المستثمرين أمام شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تجذب تدفقات استثمارية كبيرة بفضل هيمنتها في مجال الإعلان الرقمي والتقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

يُعد قرار المفوضية الأوروبية حافزًا رئيسيًا لهذه الصفقة. وتكتسب أومنيكوم وإنتربابليك ميزة هيكلية بفضل حجم أعمالهما الأكبر ونطاق خدماتهما الأوسع، إلا أن تكاملهما الفعال وإثبات قدرتهما على منافسة رواد التكنولوجيا وحدهما كفيلان بإقناع السوق. وفي ظل الهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا العملاقة، يتوقع المستثمرون دليلًا ملموسًا على أن هذا الاندماج الأخير سيُعيد تشكيل المشهد التنافسي لصناعة الإعلان العالمية بشكل ملموس.