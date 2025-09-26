اقرأ أكثر

أوراكل ستصبح أحد المساهمين في تيك توك 🔎

٩:٠٣ م ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
  • تُقدر قيمة تيك توك في الولايات المتحدة بحوالي 14 مليار دولار أمريكي.
     
  • مجموعة مستثمرين (أوراكل، سيلفر ليك، وإم جي إكس في أبوظبي) ستسيطر على 45% من الشركة.
     
  • ستشرف أوراكل على الأمن وستبقى مزود حلول الحوسبة السحابية.
     
  • ينص الأمر التنفيذي على مهلة 120 يومًا تقريبًا لإتمام الصفقة، مع استمرار الحاجة إلى موافقات من الصين.
     

وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يدعم الإطار الذي سيسمح لتطبيق تيك توك بالعمل في الولايات المتحدة، مُقدّرًا قيمة الكيان الأمريكي الجديد بنحو 14 مليار دولار أمريكي. تشير الخطة إلى قانون عام 2024 الذي يُلزم شركة بايت دانس الصينية بالتخلي عن سيطرتها على تيك توك. ستحتفظ الشركة بأقل من 20% من الملكية، بينما ستمتلك مجموعة المستثمرين بقيادة الولايات المتحدة (بما في ذلك أوراكل وسيلفر ليك وإم جي إكس) حوالي 45%، بينما يذهب الباقي إلى مستثمرين حاليين/جدد. يُقدّم البيت الأبيض هذا كحلٍّ لمشكلة الأمن القومي يُبقي التطبيق متاحًا لـ 170 مليون مستخدم أمريكي في الوقت نفسه، ويُلبي متطلبات التخلي عن الاستثمار.

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

من الناحية التشغيلية، سيشرف المشروع المشترك الجديد على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، حيث تلعب أوراكل دورًا محوريًا: ستتولى الشركة مسؤولية العمليات الأمنية (بما في ذلك حماية البيانات) وستواصل توفير البنية التحتية السحابية. يُسلّط الأمر التنفيذي الضوء على إشراف الولايات المتحدة على خوارزمية التوصية، بما في ذلك إعادة تدريب النماذج ومراقبتها بالتعاون مع شركاء الأمن الأمريكيين. وصرح ترامب بأنه ناقش الخطة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ولا تزال الموافقات التنظيمية الصينية شرطًا ضروريًا، ولا تزال المفاوضات جارية.

 

أرجأت الإدارة الأمريكية تطبيق أحكام الحظر حتى 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، وتُتيح وثائق الصفقة مهلة حوالي 120 يومًا لإتمام تغييرات الملكية.

share
back

أخبار الأسواق

29.09.2025
٨:٥٤ م

تستغل AMD موجة النمو: توقعات وول ستريت وتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة

يتوقع محللو وول ستريت أن يرتفع سهم AMD بنسبة تتراوح بين 40% و50% خلال العام المقبل، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُهيئ التطور السريع...

 ٧:٥٨ م

انخفضت العقود الآجلة للقهوة 1.8٪ ☕️ 📉

استأنفت عقود قهوة أرابيكا الآجلة تقلباتها الحادة، حيث انخفضت بنحو 1.8% بعد انتعاشها الأخير المدفوع بانخفاض مخزونات بورصة إنتركونتيننتال. كسر عقد قهوة...

 ٦:٣٤ م

عاجل: توقف انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بعد انخفاض غير متوقع في مؤشر دالاس الصناعي

مؤشر دالاس الفيدرالي لقطاع التصنيع:   القيمة الفعلية -٨.٧ التوقعات -١ السابق -١.٨٠ المصدر: xStation5
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات