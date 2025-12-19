أوراكل ترتفع أسهمها بعد التقدم في صفقة تيك توك

شهدت أسهم شركة أوراكل (ORCL) ارتفاعاً ملحوظاً في أعقاب التقارير التي تفيد بالتقدم المحرز في صفقة TikTok في الولايات المتحدة ومناقشات جمع التمويل مع OpenAI، مما يسلط الضوء على تعزيز الشركة الاستراتيجي في قطاعي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وافقت شركة بايت دانس على بيع أكثر من 80% من عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى تحالف يضم أوراكل وسيلفر ليك وإم جي إكس من أبوظبي. تهدف هذه الصفقة إلى تلبية متطلبات الأمن القومي وتجنب حظر محتمل للتطبيق في الولايات المتحدة. ستستحوذ أوراكل وشركاؤها على حصة الأغلبية في شركة تيك توك الأمريكية المُنشأة حديثًا، ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية يناير. سيمكن هذا أوراكل من إدارة الخوارزمية وبيانات المستخدمين وبنية أوراكل السحابية (OCI)، مما قد يُسهم في تحقيق نمو كبير في إيرادات الحوسبة السحابية.

في الوقت نفسه، تُجري أوبن إيه آي مفاوضات أولية لجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي بقيمة سوقية تبلغ 750 مليار دولار أمريكي، مما يُشير إلى إقبال قوي من المستثمرين على الذكاء الاصطناعي ويُخفف من ضغوط التكاليف التي تواجهها أوراكل فيما يتعلق بشراكتها السحابية مع الشركة.

تعزز صفقة TikTok US مكانة Oracle في قطاع رئيسي من سوق التكنولوجيا، وتعزز دور الشركة في أمن البيانات والبنية التحتية السحابية، وتخلق إمكانية لمزيد من نمو قيمة الأسهم في الفصول القادمة.