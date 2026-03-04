ملخص السوق: الأسهم الأوروبية والأمريكية تحاول التعافي 📈

مع حلول منتصف النهار، يسود جو من التفاؤل المعتدل في أسواق الأسهم العالمية. وتلوح في الأفق بوادر عودة تدريجية للأصول عالية المخاطر: فقد تراجع مؤشر تقلبات السوق (VIX) بنحو 10% عن ذروته المحلية الأخيرة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنحو 0.5%، مع تجاوز سعر البيتكوين مستوى 70,000 دولار. كما تشهد أسواق المعادن النفيسة مكاسب ملحوظة، حيث قفز سعر الفضة بنحو 5% بعد انخفاضه أمس.

ويترقب المستثمرون بيانات التوظيف الصادرة عن شركة ADP من القطاع الخاص الأمريكي، بالإضافة إلى القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات (ISM) لقطاع الخدمات. وفي أوروبا، انخفض التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) بأقل من المتوقع (-2.1% على أساس سنوي مقابل توقعات -2.6%)، بينما بلغ معدل البطالة 6.1% مقارنةً بتوقعات 6.2%. وجاءت البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الألماني أعلى بقليل من القراءات الأولية، وكانت قوية نسبيًا (53.2 للمؤشر المركب ونحو 52 لقطاع الخدمات). كما تجاوز مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو التوقعات.

تهيمن عمليات الشراء حاليًا على جلسة التداول الأوروبية. وتشهد العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني ارتفاعًا، بينما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة تقارب 1.8%. وتتعافى الخسائر في قطاعات متنوعة كالبنوك وشركات التعدين وصناعة السيارات. في غضون ذلك، تنتعش شهادات الإيداع الأمريكية لشركة سامسونج بنسبة تقارب 7% بعد موجة البيع التي أعقبت حالة الذعر في السوق الكورية، والتي توقف خلالها التداول في مؤشر كوسبي بعد انخفاضه بأكثر من 10%.

يتراجع سعر النفط من حوالي 85 دولارًا إلى 82 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي في مركز هنري هاب بأكثر من 5% عن أعلى مستوياتها المحلية الأخيرة. وأفادت وسائل إعلام مالية بأن السلطات الإيرانية ربما تكون قد بدأت مفاوضات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، على الرغم من أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي صرحوا بأن قصف الأهداف في إيران سيستمر لأسبوعين آخرين على الأقل. وفي الوقت نفسه، اعترضت تركيا صاروخًا إيرانيًا دخل المجال الجوي لحلف الناتو.

يعود جزء من استقرار المعنويات إلى تصريحات دونالد ترامب، الذي أكد للأسواق أن تدفقات الطاقة والتجارة عبر الخليج العربي ستظل دون انقطاع. مع ذلك، تشهد أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا بنحو 3% اليوم، مما يشير إلى استمرار وجود علاوة مخاطر جيوسياسية ضمن أسعار السلع.

تعليقات المحللين: رفعت جيفريز تصنيف سهم كيون إلى "محايد"، مشيرةً إلى انخفاض مخاطر الهبوط من المستويات الحالية.

البنوك الأوروبية: يشير مورغان ستانلي إلى أن القطاع قد يبقى تحت ضغط قصير الأجل في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

تاليس: خفض جيه بي مورغان تصنيف سهم تاليس إلى "محايد"، مشيرًا إلى ضعف آفاق قسم الأمن السيبراني والرقمي على الرغم من قوة أعمال الشركة في قطاع الدفاع.

يورو إيه بي آي: تشير التوقعات لعام 2026 إلى انخفاض بنسبة 29% تقريبًا عن متوسط ​​توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسية.

إيه إس إم إنترناشونال: أصدرت الشركة الهولندية المصنعة لمعدات أشباه الموصلات توقعات أقوى من المتوقع للربع الأول من عام 2026، وتتوقع إيرادات أقوى في النصف الثاني من العام. ارتفعت أسهم الشركة بنحو 6% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

أخبار الشركات الرئيسية: تخطط سيمنز إنرجي لبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى ملياري يورو.

أعلنت شركة EQT عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم.

وأعلنت شركة Quilter عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.

وتتوقع شركة باير أن تتراوح أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2026 بين 9.6 و10.1 مليار يورو.

وتتوقع شركة أديداس أن يبلغ ربحها التشغيلي لعام 2026 حوالي 2.3 مليار يورو، وهو أقل من متوسط ​​توقعات السوق.

وتتوقع شركة Continental هامش ربح تشغيلي معدل يتراوح بين 11 و12.5% ​​تقريبًا في عام 2026.

وتتوقع شركة Traton هامش ربح تشغيلي معدل يتراوح بين 5.3 و7.3%.

وتتوقع شركة Symrise نموًا في المبيعات العضوية بنسبة تتراوح بين 2 و4%.

وأعلنت شركة Redcare Pharmacy عن تحسن ملحوظ في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي.

وقّعت شركة NKT عقدًا بقيمة 2.2 مليار يورو لمشروع Eastern Green Link 3 للطاقة في المملكة المتحدة.

وحصلت شركة BAE Systems على عقد مدته سبع سنوات بقيمة 163 مليون دولار أسترالي مع الحكومة الأسترالية.

وفازت شركة Capita بعقد خدمات خارجية بقيمة 370 مليون جنيه إسترليني.

فرضت شركة ميرسك رسوم شحن إضافية على شحنات الحاويات إلى الشرق الأوسط.

الآثار المترتبة على السوق

لا تزال الأسواق العالمية شديدة التأثر بالتطورات الجيوسياسية. ويزيد الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم الآسيوية من مخاطر تجدد التقلبات في أوروبا، بينما تبقى أسعار الطاقة وتطورات الصراع في الشرق الأوسط المحركين الرئيسيين لمعنويات المستثمرين. في الوقت نفسه، تظهر بعض التطورات الإيجابية في قطاع الشركات، لا سيما في قطاعي أشباه الموصلات والطاقة.

تغييرات توصيات المحللين

الترقيات

شركة AMG : رفعت دويتشه بنك التوصية إلى "شراء"؛ السعر المستهدف 42 يورو.

شركة Clas Ohlson : رفعت SEB Equities التوصية إلى "الاحتفاظ"؛ السعر المستهدف 360 كرونة سويدية.

شركة Danone : رفعت BNP Paribas التوصية إلى "أداء متفوق"؛ السعر المستهدف 83 يورو.

شركة Emeis : رفعت AlphaValue/Baader التوصية إلى "تخفيض".

شركة Kion : رفعت Jefferies التوصية إلى "الاحتفاظ"؛ السعر المستهدف 56 يورو.

شركة Nexans : رفعت Barclays التوصية إلى "زيادة الوزن". السعر المستهدف 157 يورو.

تخفيضات التصنيف

BW LPG : تم تخفيض تصنيفها إلى "محايد" لدى ABG ؛ السعر المستهدف 191 كرونة نرويجية.

BW LPG : تم تخفيض تصنيفها إلى "محايد" لدى Arctic Securities ؛ السعر المستهدف 185 كرونة نرويجية.

Dassault Systèmes : تم تخفيض تصنيفها إلى "محايد" لدى Goldman Sachs ؛ السعر المستهدف 20 يورو.

Eezy : تم تخفيض تصنيفها إلى "تخفيض" لدى Inderes ؛ السعر المستهدف 0.60 يورو.

Equinor : تم تخفيض تصنيفها إلى "محايد" لدى ABG ؛ السعر المستهدف 300 كرونة نرويجية.

Kuehne + Nagel : تم تخفيض تصنيفها إلى "تخفيض" لدى HSBC ؛ السعر المستهدف 160 فرنك سويسري.

PhotoCure : تم تخفيض تصنيفها إلى "محايد" لدى ABG ؛ السعر المستهدف 72 كرونة نرويجية.

Segro : تم تخفيض تصنيفها إلى توصية محايدة من يو بي إس؛ السعر المستهدف 840 بنسًا.

سينسكو: تم تخفيض التوصية إلى محايدة من يو بي إس؛ السعر المستهدف 54 يورو.

تاليس: تم تخفيض التوصية إلى محايدة من جي بي مورغان؛ السعر المستهدف 275 يورو.

عقد داكس الألماني الآجل (DE40) (إطار زمني يومي واحد): عاد عقد داكس الألماني الآجل (DE40) ليتجاوز المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 جلسة (EMA200). يُظهر الرسم البياني ذيلًا سفليًا طويلًا، مما يشير إلى استمرار نشاط المشترين رغم الاتجاه الهبوطي السائد.

المصدر: xStation5



المصدر: xStation5