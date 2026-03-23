«أرامكو السعودية» تخفض إمدادات النفط للمشترين الآسيويين في أبريل

خفضت شركة «أرامكو السعودية»، إمداداتها من النفط الخام للمشترين الآسيويين في شهر أبريل المقبل، وذلك بعد تعطيل التجارة عبر مضيق هرمز نتيجة تصاعد الاحداث في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن «أرامكو السعودية» ستزود العملاء المتعاقدين في أبريل المقبل، بالخام العربي الخفيف فقط المُصدر من ميناء ينبع.

كما أفادت مصادر إعلامية أن أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لأرامكو السعودية والذي يشغل منصبه منذ أكثر من عشر سنوات قذ ألغى مشاركته المقررة في مؤتمر (سيرا ويك) أو أسبوع سيرا للطاقة في هيوستن ليبقى في السعودية بسبب الحرب.

يشار أنه يستقطب مؤتمر «سيرا ويك»، الذي تنظمه شركة «ستاندرد اند بورز غلوبال» ويبدأ اليوم الاثنين، كبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين وصناع السياسات من أنحاء العالم لمناقشة آفاق سوق الطاقة العالمية.

من جانبه قال أمين الناصر للصحفيين إن هناك عواقب كارثية ستترتب على أسواق النفط العالمية إذا استمرت حرب إيران في تعطيل مضيق هرمز ولتجاوز ذلك، تنقل «أرامكو» ملايين البراميل يومياً من النفط الخام عبر الأنابيب من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي. كما خقضت الشركة السعودية إنتاجها النفطي بنحو مليوني برميل يومياً من حقلين كما يعني المسار البديل أن ناقلات النفط تحمل الشحنات من ميناء ينبع على البحر الأحمر، والذي توقفت عمليات التحميل فيه مؤقتاً الأسبوع الماضي.