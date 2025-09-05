"أرامكو" تخطط لإصدار صكوك بقيمة تصل لـ4 مليارات دولار في سبتمبر

قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي خلال شهر سبتمبر الجاري وأضافت المصادر أن قيمة الطرح قد تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الصكوك ستتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه السوق العالمية طفرة في إصدارات السندات، مدعومة بإقبال المستثمرين وتدفقات قوية إلى صناديق الدخل الثابت وكانت "أرامكو" قد أعلنت خلال مكالمة الأرباح في أغسطس الماضي عزمها مواصلة الاقتراض، مؤكدة أن مستوى المديونية لديها ما يزال من بين الأدنى في القطاع.

يشار أنه سبق للشركة أن جمعت 5 مليارات دولار عبر إصدار سندات في مايو 2025، وأعقب ذلك نشرها نشرة إصدار لصكوك، في إشارة إلى استمرار خططها لزيادة التمويل في حين أبرمت "أرامكو" صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف تقوده "بلاك روك" لتطوير مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة بهدف تنويع خيارات التمويل.

من جانبه أكد زياد المرشد، المدير المالي لشركة أرامكو، أن استراتيجية الشركة تركز على تحرير رؤوس الأموال من الأصول منخفضة العائد وتوجيهها نحو الأنشطة الأساسية الأعلى ربحية.

الجدير بالذكر أنه حافظت "أرامكو" على توزيع أرباحها الأساسية البالغة 21.1 مليار دولار في الربع الثاني، وأكدت التزامها بتوزيعات سنوية تبلغ 85.4 مليار دولار، في إشارة إلى تمسكها بعوائد المساهمين رغم التحديات.

في تصريحات سابقة قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة "أرامكو السعودية" أمين الناصر الشهر الماضي، إن الشركة لا تزال تحتفظ بمركز مالي قوي، خاصة في ظل انخفاض مستوى المديونية مقارنة بالقطاع ككل وأكد: "مركز أرامكو المالي من بين الأكثر تميزاً وقوة في مجالنا، خاصة أن نسبة المديونية لدينا بلغت 6.5% في نهاية الربع الثاني، وتُعتبر من بين الأقل على مستوى شركات القطاع عالميا".

مشيرا إلى أن وكالة موديز رفعت التصنيف الائتماني إلى AA3 في نوفمبر من العام الماضي، ونستهدف المحافظة على تصنيف ائتماني استثماري قوي عبر مختلف دورات الأعمال.