الاتحاد الأوروبي: نتطلع لبدء مفاوضات الشراكة الاستراتيجية مع السعودية

قال الاتحاد الأوروبي إنه يتطلع لبدء مفاوضات الشراكة الاستراتيجية مع السعودية من من جانبها أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن المملكة استقطبت تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت 119.2 مليار ريال في عام 2024، بنمو نسبته 24% مقارنة بعام 2023، ومتجاوزة المستهدف البالغ 109 مليارات ريال بنسبة 39%.

الجدير بالذكر أنه تعكس هذه النتائج الإيجابية فعالية برامج رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان عام 2021، إذ أسهمت في تجاوز جميع المستهدفات للعام الرابع على التوالي، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تكوين رأس المال الثابت، ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

وجب التنويه أنه سجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) أداءً تاريخيًا في عام 2024، حيث تجاوز 1.3 تريليون ريال، متخطّيًا المستهدف بنسبة 38%، بدعم رئيس من الاستثمار المحلي في القطاع الخاص حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.