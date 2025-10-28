اقرأ أكثر
٢:١٣ م · ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥

أرباح أدنوك للحفر الإماراتية ترتفع بأكثر من 17% في 9 أشهر

أهم النقاط
  •     ارتفاع صافي ربح شركة أدنوك للحفر الى 368 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري ​​​​​​​

ارتفع صافي ربح شركة أدنوك للحفر بعد الضريبة بحوالي 10% متجاوزة الـ 368 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري و من جانبه وبدعم الربحية نمو إيرادات الفترة بنسبة 22.7% إلى أكثر من 1.2 مليار دولار، مدفوعة بالتوسع في عمليات الشركة والتأثير التشغيلي الكامل للحفارات التي تم تشغيلها تدريجيا على مدار العام الماضي.

الجدير بالذكر أنه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع الربح بعد الضريبة بنسبة 17.2% إلى أكثر من مليار دولار، بدعم من نمو سنوي للإيرادات بنسبة 27.3% إلى 3.6 مليارات دولار.

كما سجلت ضريبة الدخل للفترة حوالي 100.6 مليون دولار مقابل 84.5 مليون دولار عن نفس الفترة من 2024.

في حين وافق مجلس إدارة أدنوك للحفر على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث بمبلغ إجمالي قدره 250 مليون دولار وحددت الشركة الـ 4 من نوفمبر تشرين الثاني تاريخ آخر يوم للشراء.

