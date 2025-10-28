اقرأ أكثر
٥:١٠ م · ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات سوق الإسكان في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع 🗽US100 يرتفع

أهم النقاط
  • مؤشر أسعار المساكن في الولايات المتحدة (أغسطس): +0.4% (المتوقع: -0.1%، السابق: -0.1%، المراجعة: 0)

مؤشر أسعار المنازل الأمريكي الصادر عن هيئة التمويل العقاري الفيدرالية (FHFA) لشهر أغسطس:

  • +0.4% (المتوقع: -0.1%، السابق: -0.1%، المراجعة: 0)

 

ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس. بعد عدة أشهر من الانخفاضات الطفيفة، توقع السوق مزيدًا من التراجع، لكن البيانات جاءت أقوى بكثير من المتوقع.

تشهد العقود الآجلة لمؤشر US100 ارتفاعًا طفيفًا قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية.

 

مؤشر US100 (M15)

المصدر: xStation5

