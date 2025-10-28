عاجل: بيانات سوق الإسكان في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع 🗽US100 يرتفع

- مؤشر أسعار المساكن في الولايات المتحدة (أغسطس): +0.4% (المتوقع: -0.1%، السابق: -0.1%، المراجعة: 0)
- مؤشر أسعار المساكن في الولايات المتحدة (أغسطس): +0.4% (المتوقع: -0.1%، السابق: -0.1%، المراجعة: 0)
مؤشر أسعار المنازل الأمريكي الصادر عن هيئة التمويل العقاري الفيدرالية (FHFA) لشهر أغسطس:
- +0.4% (المتوقع: -0.1%، السابق: -0.1%، المراجعة: 0)
ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس. بعد عدة أشهر من الانخفاضات الطفيفة، توقع السوق مزيدًا من التراجع، لكن البيانات جاءت أقوى بكثير من المتوقع.
تشهد العقود الآجلة لمؤشر US100 ارتفاعًا طفيفًا قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية.
مؤشر US100 (M15)
المصدر: xStation5
ملخص يومي: تفاؤل بشأن وول ستريت رغم خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي والتوصل إلى اتفاق مع الصين🗽 ارتفع الدولار الأمريكي
مؤشر US100 يخسر 0.5% 📉امتد انخفاض أسهم Meta بسبب مخاوف بشأن AI CAPEX وتصريحات دويتشه بنك
