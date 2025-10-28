اقرأ أكثر
التقويم الاقتصادي: مجلس المؤتمرات الأمريكي وبيانات سوق الإسكان في دائرة الضوء في وول ستريت

أهم النقاط
  • تراجع ثقة المستهلكين في ألمانيا، وتحسن طفيف في إيطاليا.
  • بيانات مجلس المؤتمرات الأمريكي وسوق الإسكان في دائرة الضوء في وول ستريت.
  • انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية والأمريكية بشكل طفيف.

التقويم الاقتصادي اليوم خفيف نسبيًا، مع تحول التركيز إلى بيانات الولايات المتحدة، حيث سيطلع المستثمرون على أرقام سوق الإسكان، والأهم من ذلك، مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات. تتوقع الأسواق انخفاضًا طفيفًا في ثقة المستهلك مقارنةً بالقراءة السابقة؛ ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال لانخفاض أعمق في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

التقويم الاقتصادي

7:15 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مؤشر ثقة المستهلك من GfK: -24.1 (المتوقع: -22، السابق: -22.5)

8 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: ثقة المستهلك: 97.6 مقابل التوقعات 97، السابق 96.8

 

  • إيطاليا: ثقة الأعمال: 88.3 مقابل التوقعات 87، السابق 87.3

 

12:55 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: ريدبوك (مبيعات التجزئة الأسبوعية)، السابق +5% على أساس سنوي

1 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار المنازل (+2.3% على أساس سنوي، -0.1% على أساس شهري)

2 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك من كونفرنس بورد، المتوقع 93.75 مقابل 94.2 سابقًا

2 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر ريتشموند الفيدرالي للصناعات التحويلية، السابق -17

8:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي

 

الأرباح الإصدارات

  • قبل افتتاح السوق: باي بال، يو بي إس، يونايتد هيلث
  • بعد إغلاق السوق: فيزا، باركر-هانيفين

 

