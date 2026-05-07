أرباح Empower الإماراتية ترتفع بنحو 44.8% خلال الربع الأول

سجل ربح العائد لمساهمي مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (Empower) مبلغا بقيمة 207 ملايين درهم في الربع الأول من 2026، بزيادة 44.8% على أساس سنوي في حين بلغت الإيرادات الإجمالية 630.5 مليون درهم بنمو سنوي 16.7%، فيما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة نحو 11% لتصل إلى 322.5 مليون درهم.

يشار أنه خلال الربع، أبرمت Empower حوالي 28 عقداً جديداً لتزويد أكثر من 35.6 ألف طن تبريد لمشاريع ومباني في دبي، ما رفع القدرة المتعاقد عليها إلى 1.98 مليون طن تبريد. كما أضافت نحو 33.5 ألف طن إلى إجمالي القدرة الموصلة، ووسّعت قاعدة عملائها إلى 160 ألف متعامل.

الجدير بالذكر أنه أعلنت المؤسسة مؤخراً توقيع عقد تصميم محطتها الخامسة لتبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري بدبي بقدرة إنتاجية 44 ألف طن تبريد، مع بدء أعمال الإنشاء المقرر في الربع الرابع من 2026.