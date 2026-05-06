السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في يونيو

أعلنت شركة أرامكو أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر ​يونيو حزيران للمشترين في آسيا بعلاوة 15.50 دولار للبرميل فوق ‌متوسط خامي عمان/دبي، بانخفاض عن الشهر السابق فقد بلغت علاوة سعر البيع الرسمي للشهر السابق 19.50 دولار للبرميل.

الجدير بالذكر أنه يتماشى هذا التخفيض تقريبا مع استطلاع أجرته رويترز لمصادر في القطاع ​الشهر الماضي أشار إلى أن السعودية ربما تخفض سعر البيع الرسمي ​ليونيو حزيران من مستويات قياسية للمشترين في آسيا في ⁠ظل تراجع علاوات سوق المعاملات الفورية وتباطؤ الطلب بعد أسابيع من انقطاع ​الإمدادات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

كما حددت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام ​العربي الخفيف للمشترين في شمال غرب أوروبا بعلاوة 25.85 دولار فوق خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال، بانخفاض يبلغ دولارين للبرميل، وأبقت على سعرها للعملاء في أمريكا الشمالية ​دون تغيير بعلاوة قدرها 14.60 دولار فوق مؤشر أرجوس للخام عالي ​الكبريت.

في غضون ذلك، أعلنت سبع دول من تحالف أوبك+ في بيان يوم الأحد أنها ‌سترفع ⁠أهداف إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا خلال يونيو حزيران، في ثالث زيادة شهرية متتالية.

تأتي هذه الزيادة في إنتاج النفط بعد إعلان الإمارات الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأوبك+، مما وجه ضربة قوية ​لمجموعتي تصدير النفط ​وقائدهما الفعلي، السعودية، ⁠في ظل تداعيات الحرب مع إيران التي تحدث صدمة في قطاع الطاقة وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي سياق ​منفصل، قال اثنان من مشتري النفط الخام السعودي إن ​شركة أرامكو ⁠السعودية طلبت من المشترين تقديم طلباتهم لشحنات النفط الخام المخصصة لشهر يونيو بحلول اليوم، ومنها الكميات المخطط لها من كل من ميناء رأس تنورة ⁠المعتاد للتصدير ​داخل مضيق هرمز وميناء ينبع على البحر ​الأحمر، تحسبا لاستمرار إغلاق المضيق وتستخدم الشركة ميناء ينبع على البحر الأحمر لتصدير الخام العربي الخفيف ​بعد أن قيدت الحرب حركة الملاحة.