الجدول الزمني الاقتصادي: الأسواق تركز على البيانات الألمانية ومتحدثي البنك المركزي

من المتوقع أن تكون جلسة الخميس حافلة نسبياً، سواءً من حيث البيانات الاقتصادية الكلية أو كلمات مسؤولي البنوك المركزية. سيركز المستثمرون بشكل أساسي على بيانات الصناعة والتجارة الأوروبية، وقرارات أسعار الفائدة في السويد والنرويج، بالإضافة إلى العديد من التعليقات من ممثلي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. وتحظى البيانات الصناعية الألمانية القوية باهتمام خاص، إذ يُمكن أن تُساهم في تحسين المعنويات تجاه الاقتصاد الأوروبي. وفي وقت لاحق من اليوم، سيتحول تركيز السوق نحو الولايات المتحدة، حيث ستكون بيانات سوق العمل وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عوامل حاسمة.
الجدول الاقتصادي لليوم
08:00 ألمانيا: الطلبات الصناعية (شهريًا): مارس: 5% (متوقع 1%): (السابق 1.4%)
08:00 ألمانيا: الطلبات الصناعية (سنويًا): مارس: (السابق 2.2%)
08:00 ألمانيا: الطلبات الصناعية (سنويًا): مارس: 6.3% (السابق 3.5%)
08:30 المجر: مبيعات التجزئة (سنويًا): مارس: (السابق 3.8%)
08:45 فرنسا: الميزان التجاري (يورو): مارس: (التوقعات -5.6 مليار): (السابق -5.78 مليار)
09:00 سويسرا: معدل البطالة (غير مصنف): أبريل: (السابق 3.1%)
09:00 سويسرا: معدل البطالة (معدل حسب السنة): أبريل: (التوقعات 3%): (السابق 3%)
09:00 جمهورية التشيك: الميزان التجاري (كرونة تشيكية): مارس: (التوقعات 19.8 مليار): (السابق 19.3 مليار)
09:00 جمهورية التشيك: الإنتاج الصناعي (سنويًا): مارس: (التوقعات 1.9%): (السابق 1.3%)
09:00 سلوفاكيا: الميزان التجاري (يورو): مارس: (السابق 321.6 مليون)
09:00 سلوفاكيا: مبيعات التجزئة (سنويًا): مارس: (السابق -2.5%)
09:00 منطقة اليورو: عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي لويس دي خطاب غيندوس
9:30 السويد: قرار سعر الفائدة: مايو: (التوقعات 1.75%): (القيمة السابقة 1.75%)
10:00 النرويج: قرار سعر الفائدة: مايو: (التوقعات 4.00%): (القيمة السابقة 4.00%)
11:00 منطقة اليورو: مبيعات التجزئة (شهريًا): مارس: (التوقعات -0.3%): (القيمة السابقة -0.2%)
11:00 منطقة اليورو: مبيعات التجزئة (سنويًا): مارس: (التوقعات 0.9%): (القيمة السابقة 1.7%)
1:30 الولايات المتحدة الأمريكية: تقرير تشالنجر عن تسريح العمال: أبريل: (القيمة السابقة 60.62 ألف)
14:30 الولايات المتحدة الأمريكية: التكاليف الأولية لوحدة العمل (ربع سنوي): الربع الأول: (التوقعات 2.6%): (القيمة السابقة 4.4%)
2:30 الولايات المتحدة الأمريكية: الإنتاجية الأولية (ربع سنوي): الربع الأول: (التوقعات 1.1%): (السابق 1.8%)
14:30 تشيلي: الميزان التجاري (بالدولار الأمريكي): أبريل: (السابق 3061 مليون)
14:30 جمهورية التشيك: قرار البنك المركزي التشيكي بشأن سعر الفائدة: مايو: (التوقعات 3.5%): (السابق 3.5%)
2:30 مساءً الولايات المتحدة الأمريكية: طلبات إعانة البطالة الأولية: الأسبوع: (التوقعات 205 ألف): (السابق 189 ألف)
14:40 منطقة اليورو: كلمة فيليب آر. لين، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي
15:00 بولندا: كلمة آدم غلابينسكي، محافظ البنك الوطني البولندي
16:00 الولايات المتحدة الأمريكية: الإنفاق على الإنشاءات (شهريًا): فبراير: (السابق -0.3%)
16:00 الولايات المتحدة الأمريكية: الإنفاق على الإنشاءات (شهريًا): مارس: (التوقعات 0.2%)
16:30 الولايات المتحدة الأمريكية: التغير الأسبوعي في مخزونات الغاز الطبيعي: الأسبوع: (السابق 79 مليار)
19:00 منطقة اليورو: كلمة إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي
8:05 مساءً الولايات المتحدة الأمريكية: خطاب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك
21:00 الولايات المتحدة الأمريكية: الائتمان الاستهلاكي (بالدولار الأمريكي): مارس: (التوقعات 12.5 مليار): (القيمة السابقة 9.48 مليار)
9:30 مساءً الولايات المتحدة الأمريكية: خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز
عاجل: بيانات قوية من قطاع التصنيع الألماني!
ملخص اليوم: انخفاض أسعار النفط بنسبة 8% يدعم وول ستريت والمعادن النفيسة وزوج اليورو/الدولار الأمريكي
السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في يونيو
الإمارات تتصدّر «فوربس» لقادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في 2026