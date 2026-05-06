ملخص اليوم: انخفاض أسعار النفط بنسبة 8% يدعم وول ستريت والمعادن النفيسة وزوج اليورو/الدولار الأمريكي

- أدى تقرير أكسيوس، الذي أشار إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاق مبدئي، إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، حيث تراجع سعر برميل النفط الخام من حوالي 110 دولارات إلى ما يقارب 96 دولارًا. إلا أن ما يقارب نصف هذا الانخفاض تراجع لاحقًا بعد تصريحات إيرانية خففت من تفاؤل السوق، مما يشير إلى أن الطريق نحو تحقيق انفراجة لا يزال غير مؤكد.
- ووفقًا لأكسيوس، أمام طهران وواشنطن نحو 48 ساعة لتوقيع مذكرة تحدد الإطار الأولي للاتفاق. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال هذه المدة، قد تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران وتواصل عملية "الحرية" في مضيق هرمز.
- ورغم استمرار حالة عدم اليقين، فإن الآمال في خفض التصعيد، إلى جانب الأرباح القوية للشركات الأمريكية - لا سيما شركة AMD التي ارتفعت أسهمها بأكثر من 16% - تدعم زخم وول ستريت. ويشهد مؤشرا ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 حاليًا ارتفاعًا بأكثر من 1.6% و1.1% على التوالي. ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بأكثر من 4% اليوم وسط مكاسب هائلة لقطاع أشباه الموصلات، بينما سجلت أسهم ألفابت (جوجل) مستوى قياسياً جديداً عند 400 دولار للسهم.
- انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 8% اليوم لتصل إلى 101.5 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 6 نقاط أساسية اليوم، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة قرب 4.35%. كما يدعم ضعف الدولار الأمريكي ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
- بلغت الزيادة في التوظيف في الولايات المتحدة وفقاً لبيانات ADP لشهر أبريل 109 آلاف وظيفة مقابل 120 ألف وظيفة متوقعة، وهو رقم أعلى بكثير من 70 ألف وظيفة في مارس، ولكنه أقل بقليل من التقديرات. وبلغ مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو 2.1% مقابل 1.8% متوقعة و-3% سابقاً، مما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة.
- تشهد المعادن النفيسة أداءً قوياً، حيث ارتفع الذهب والفضة بنسبة 3% و6% على التوالي. في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين ليقترب من 83,000 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من فبراير، قبل أن يتراجع إلى حوالي 81,300 دولار أمريكي.
أما التغيرات الأسبوعية في مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد بلغت:
- النفط الخام: +2.3 مليون برميل (التوقعات: -2.7 مليون برميل؛ القيمة السابقة: -6.23 مليون برميل)
- البنزين: -2.5 مليون برميل (التوقعات: -1.7 مليون برميل؛ القيمة السابقة: -6.08 مليون برميل)
- المشتقات النفطية: -1.20 مليون برميل (التوقعات: -2.0 مليون برميل؛ القيمة السابقة: -4.49 مليون برميل)
رسم بياني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (D1)
يتجه زوج اليورو/الدولار الأمريكي نحو مستوى 1.175 اليوم، مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسواق الطاقة، لا يزال التوصل إلى اتفاق سلام بين طهران وواشنطن يبدو بعيد المنال نسبيًا. مع ذلك، إذا تحقق هذا السيناريو، فقد يستعيد المشترون زخمهم الكافي لدفع الزوج مجددًا فوق مستوى 1.18.
في الجلسات الأخيرة، مثّل المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يومًا منطقة دعم قوية، ويقع حاليًا قرب مستوى 1.1666.
من بين الشركات الأضعف أداءً ضمن أسواق الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم شركات النفط والغاز، التي تتعرض بطبيعة الحال لضغوط نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام. ومع ذلك، تتخلف أسهم أخرى بشكل واضح عن الزخم الصعودي العام. ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة أريستا نتوركس. فعلى الرغم من كونها من أبرز المستفيدين من توجه الذكاء الاصطناعي، إلا أن أسهم الشركة انخفضت بأكثر من 17% عقب إعلان نتائج الأرباح. كما يشهد قطاع البرمجيات الأوسع أداءً ضعيفًا، حيث انخفضت أسهم شركتي سيلزفورس وسيرفيس ناو بشكل ملحوظ.
في الوقت نفسه، تحقق أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب قوية، بقيادة إنفيديا التي ارتفعت بأكثر من 4%، بينما تتقدم ألفابت (جوجل) بنسبة تقارب 3%. ويواصل قطاع أشباه الموصلات الأوسع تفوقه أيضًا. إذ ترتفع أسهم تي إس إم سي بأكثر من 5%، بينما تُعد أسهم إيه إم دي وإيه إس إم إل ولام ريسيرش من بين أقوى الرابحين في قطاع أشباه الموصلات.
