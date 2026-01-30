أرباح شركة لوكهيد مارتن: ذروة التوترات والتقييمات العالمية

قبل افتتاح جلسة تداول يوم الخميس، أعلنت إحدى كبرى شركات صناعة الدفاع الأمريكية نتائجها المالية. وقد فاقت النتائج توقعات السوق، وارتفعت قيمة الشركة إلى مستوى قياسي جديد، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 4% بعد الإعلان.

يُسهم مستوى التوترات الجيوسياسية غير المسبوق والإنفاق الدفاعي في دعم شركات المقاولات الدفاعية. وينطبق هذا أيضاً على شركة لوكهيد مارتن، التي وجدت نفسها مؤخراً في بؤرة انتقادات الإدارة الأمريكية بسبب سياستها المتعلقة بتوزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

تحليل البيانات المالية

تجاوزت الشركة التوقعات بشكل طفيف من حيث ربحية السهم والإيرادات في الربع الرابع من عام 2025.

ربحية السهم وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا: 5.80 دولار أمريكي (متوسط ​​توقعات السوق: 5.75 دولار أمريكي)

الإيرادات: 20.3 مليار دولار أمريكي (متوسط ​​توقعات السوق: 19.85 مليار دولار أمريكي)

هامش الربح التشغيلي: 10.1%

على أساس سنوي:

ارتفعت المبيعات بنسبة 5% في عام 2025 (إلى 75 مليار دولار أمريكي)، وزادت الأرباح بنسبة 11% (إلى 6.7 مليار دولار أمريكي)، مما أسفر عن ربحية سهم تراكمية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بلغت 21.49 دولار أمريكي.

نما حجم الطلبات المتراكمة للشركة بنسبة 17% ليصل إلى 194 مليار دولار أمريكي، بنسبة طلبات إلى فواتير بلغت 1.2. وبلغ هامش الربح التشغيلي السنوي 9% بالضبط.

في عام 2025 بأكمله، خصصت الشركة 3.1 مليار دولار أمريكي لتوزيعات الأرباح و3.0 مليار دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم. بلغ إجمالي التدفق النقدي الحر (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) 6.9 مليار دولار أمريكي.

قطاعات الأعمال

يقول الرئيس التنفيذي إن الطلب على منتجات الشركة غير مسبوق، مع أقوى نمو في قطاعي الصواريخ وأنظمة التحكم بالنيران. ارتفعت المبيعات في هذا القطاع إلى 14.4 مليار دولار أمريكي (+14%)، بينما قفزت الأرباح بنسبة 382% لتصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي. ولا تزال أنظمة باتريوت وجاسم من أهم الأنظمة أداءً في هذا القطاع.

في قطاع الطيران، تواصل الشركة الاستفادة من مبيعات ودعم طائرات إف-35. في الربع الرابع، قفز الربح التشغيلي بنسبة 80%، لكنه انخفض على أساس سنوي بنسبة 17%. ويرتبط هذا بشكل كبير بعمليات شطب أصول تجاوزت التوقعات تتعلق بأحد مشاريع الشركة السرية. وبالنظر إلى اتجاهات السوق، فمن المرجح أن يكون هذا مرتبطاً بمشروع إكس-59 ومركبات أخرى تفوق سرعة الصوت.

التوقعات

إلى جانب النتائج القوية، قدمت الشركة أيضاً توقعات متفائلة.

تتوقع الشركة تحقيق مبيعات تتراوح بين 77.5 و80 مليار دولار أمريكي للعام المقبل، وأرباحًا للسهم الواحد تتراوح بين 29.35 و30.25 دولارًا أمريكيًا.

وتشير الإدارة إلى توقعاتها باستمرار نمو المبيعات بنسبة تتجاوز 10% في قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم النيراني.

LMT.US (D1)

إذا حافظ السعر على مستواه فوق أعلى مستوياته الأخيرة، فبالنظر إلى الزخم الصعودي الحالي وبنية المتوسطات المتحركة الأسية 100 و200، قد تتاح للسهم فرصة لمواصلة الارتفاع حتى نحو منطقة 740 دولارًا أمريكيًا. أما التراجع، والذي قد يتعزز بإشارة سلبية محتملة من مؤشر MACD، فقد يدفع السعر نحو مستوى الدعم بين مستوى فيبوناتشي 78.6% ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50% من آخر موجة صعود. المصدر: xStation5