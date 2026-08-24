أسعار الغاز الأوروبية تواصل ارتفاعها 🔥📈

ارتفعت عقود الغاز الأوروبية بنحو 3% خلال جلسة تداول يوم الاثنين، بينما ارتفعت عقود الغاز الأمريكية بنسبة تقل قليلاً عن 1%.
ويعود ذلك إلى عوامل محددة تؤثر حاليًا على أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز.
تحليل فني NATGAS.EU (اليوم الأول)
يُظهر الرسم البياني اقتراب السعر من الحد العلوي لاتجاه صعودي يضيق نطاقه. وفي حال اختراق مستوى المقاومة، يزداد احتمال استمرار هذا الاتجاه. في هذه الحالة، تُعدّ منطقة المقاومة الأوضح نطاقًا واسعًا يتراوح بين 76 و81 يورو تقريبًا. أما بالنسبة للبائعين، فيقع الدعم بشكل أساسي عند الحد السفلي للاتجاه، وعند مستوى القمم الأخيرة، حوالي 64 يورو. المصدر: xStation5
- لطالما كانت توترات الإمدادات الناجمة عن الصراع في الخليج العربي عاملًا معروفًا لعدة أشهر. وقد يكون الارتفاع الملحوظ في الأسعار اليوم، وإن لم يكن مدفوعًا بالذعر بعد، مدفوعًا بتقارير غولدمان ساكس.
- تشير شركة الاستثمار بشكل رئيسي إلى انخفاض مستويات التخزين نسبيًا في أوروبا. فبحسب رويترز، بلغ متوسط التخزين اليوم 62% فقط، مقابل 74% قبل عام.
- ويشير محللو غولدمان إلى أنه في ظل انخفاض المخزونات، والمنافسة على الإمدادات من آسيا، واحتمالية شتاء قارس، قد ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ حتى عن مستوياتها الحالية.
- يحاول ممثلو المفوضية الأوروبية طمأنة الأسواق، مصرحين بأنه "لا يوجد حاليًا أي تهديد مباشر للإمدادات".
ملخص اليوم: وول ستريت تلتقط أنفاسها مع انخفاض العائدات وأسعار النفط (25.08.2026)
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