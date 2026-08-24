أسعار الغاز الأوروبية تواصل ارتفاعها 🔥📈

ارتفعت عقود الغاز الأوروبية بنحو 3% خلال جلسة تداول يوم الاثنين، بينما ارتفعت عقود الغاز الأمريكية بنسبة تقل قليلاً عن 1%.

ويعود ذلك إلى عوامل محددة تؤثر حاليًا على أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز.

تحليل فني NATGAS.EU (اليوم الأول)

يُظهر الرسم البياني اقتراب السعر من الحد العلوي لاتجاه صعودي يضيق نطاقه. وفي حال اختراق مستوى المقاومة، يزداد احتمال استمرار هذا الاتجاه. في هذه الحالة، تُعدّ منطقة المقاومة الأوضح نطاقًا واسعًا يتراوح بين 76 و81 يورو تقريبًا. أما بالنسبة للبائعين، فيقع الدعم بشكل أساسي عند الحد السفلي للاتجاه، وعند مستوى القمم الأخيرة، حوالي 64 يورو. المصدر: xStation5