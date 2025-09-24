اقرأ أكثر

أسهم الدفاع تقود المكاسب في أوروبا 📈Rheinmetall بالقرب من منطقة ATH

٢:٠٨ م ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

يبرز قطاع الدفاع اليوم بمكاسب واسعة النطاق في جميع منصات التداول الأوروبية. وتشهد أسهم الدفاع ارتفاعًا واسعًا، وتتصدر السوق في جميع البورصات تقريبًا. في النرويج، تشهد أسهم مجموعة كونغسبيرغ ارتفاعًا، بينما في السويد، ارتفعت أسهم ساب بنسبة تقارب 4%. وفي ألمانيا، تسجل شركتا رينك وهينسولدت مكاسب قوية، مع إعادة اختبار أسهم راينميتال لأعلى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من هذا العام. وفي المملكة المتحدة، تشهد أسهم بي إيه إي سيستمز ورولز رويس ارتفاعًا. وفي الوقت نفسه، في إيطاليا، ارتفعت أسهم فينكانتيري بأكثر من 5%، وليوناردو بنسبة تقارب 3%.

تشير حوادث الطائرات المسيرة في أوروبا، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - الذي صرّح بأن أوكرانيا، بدعم ثابت من حلف شمال الأطلسي، يمكنها استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا - إلى جانب احتمال حدوث تصعيد "هجين" في أوروبا الشرقية، إلى أن شركات الدفاع من المرجح أن تحصل على عقود كبيرة لسنوات عديدة قادمة. بعد تصحيح بنسبة 30% تقريبًا، ارتفعت أسهم شركة راينميتال، أكبر شركة مقاولات دفاعية في ألمانيا، وتستقر عند مستويات تاريخية مرتفعة تقترب من 2000 يورو للسهم.

المصدر: xStation5

