نتفليكس تستحوذ على وارنر براذرز - ماذا يعني ذلك بالنسبة لقطاع البث والأسواق؟

أعلنت نتفليكس عن إتمام اتفاقية شراء شركة وارنر براذرز الأسطورية، وفقًا لما ذكرته الشركة في إعلان يوم الجمعة. وستشمل الصفقة أيضًا خدمة HBO Max والأصول المرتبطة بها. وستُكلّف عملية الاستحواذ الجديدة نتفليكس 72 مليار دولار في نهاية المطاف.

يُعزّز استحواذ نتفليكس على أحد منافسيها حصتها السوقية بشكل ملحوظ. ويسمح هذا الاندماج لنتفليكس بتحقيق ريادة ملحوظة، وأن تصبح من جديد الشركة الرائدة بلا منازع في مجال البث - على الأقل من حيث الحصة السوقية.

مع ذلك، اتسم رد فعل المستثمرين في البداية بالشك. فقد انخفض سعر السهم مؤقتًا بنسبة تصل إلى 5% قبل أن يعود إلى مستوى جلسة الافتتاح تقريبًا. لماذا؟

سيجذب اندماج شركتين كبيرتين كهذه انتباه الجهات التنظيمية، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، بل أيضًا في الخارج. فالسيطرة على هذا القطاع الكبير من السوق تُثير مخاوف جدية بشأن المنافسة الحقيقية فيه. ونتيجة لذلك، بدأ بعض المستثمرين بالفعل في تقدير قيمة المخاطر الناشئة حديثًا.

من الصعب تقدير التأثير النهائي لاستحواذ نتفليكس الجديد على السوق بأي درجة من اليقين. إذا لم تتحقق المخاطر التنظيمية، فقد تكون هذه بداية رحلة نتفليكس نحو استعادة مكانتها كمنصة البث "الافتراضية". في الوقت نفسه، سيُشكل هذا الاستحواذ الضخم ضغطًا كبيرًا على التقارير المالية للشركة.

NFLX.US (D1)

المصدر: xStation5