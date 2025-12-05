إفتتاح الأسواق الأمريكية: ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي 🗽ارتفاع أسهم أشباه الموصلات

تواصل المؤشرات الأمريكية ارتفاعها، بقيادة قطاع التكنولوجيا (أشباه الموصلات وشركات التكنولوجيا الكبرى) والقطاع المالي. وأظهرت بيانات جامعة ميشيغان انخفاضًا أكبر من المتوقع في توقعات التضخم، سواءً على أفق عام أو على مدى خمس سنوات. في الوقت نفسه، جاءت قراءة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقة تمامًا مع التوقعات، حيث بلغت 2.8% على أساس سنوي في أكتوبر. وتبدو البيانات عند هذه المستويات داعمة للأسواق، لا سيما بالنظر إلى أن الاستهلاك الشخصي جاء قويًا، حيث لم يتجاوز التوقعات إلا قليلاً بالقيمة الحقيقية مع استقرار القراءة على أساس شهري.

من المرجح أن الاجتماع بين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سار على ما يرام، حيث أصدر المسؤولون الصينيون بيانًا إيجابيًا عقب الاجتماع، مؤكدين استعدادهم لتوسيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة.

على صعيد منفصل، تخطط استراتيجية البنتاغون المعلنة حديثًا لتولي أوروبا غالبية الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو بحلول عام 2027، مع الحرص على الحد من خطر نشوب صراع محتمل حول تايوان. العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100

أخبار الشركة

روبريك - ارتفعت أسهم روبريك بنسبة تقارب 19% بعد أن أعلنت شركة إدارة البيانات السحابية عن نتائج فاقت توقعات المحللين بكثير. في الربع المالي الثالث، حققت الشركة أرباحًا معدلة قدرها 10 سنتات للسهم الواحد بإيرادات بلغت 350 مليون دولار. وبالمقارنة، توقعت مجموعة بورصة لندن (LSEG) خسارة قدرها 17 سنتًا للسهم الواحد وإيرادات قدرها 320 مليون دولار، مما جعل تقرير روبريك مفاجأة إيجابية قوية.

كوبر كومبانيز - ارتفعت أسهم شركة تصنيع الأجهزة الطبية بأكثر من 13% عقب إعلان نتائجها الفصلية القوية. كما رفعت الشركة توقعات أرباحها للعام بأكمله وحدّثت هدفها للتدفق النقدي الحر على المدى الطويل إلى أكثر من 2.2 مليار دولار. وقد رحب السوق بهذا الإعلان بحماس.

ألتا بيوتي - ارتفع سهم ألتا بيوتي بنحو 6% بعد أن رفعت شركة تجارة التجزئة المتخصصة في مستحضرات التجميل توقعات مبيعاتها للعام بأكمله. تتوقع الشركة الآن أن يصل صافي المبيعات إلى 12.3 مليار دولار، متجاوزًا التوقعات السابقة التي تراوحت بين 12.0 و12.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتراوح ربح السهم بين 25.20 و25.50 دولارًا، بزيادة عن النطاق السابق الذي تراوح بين 23.85 و24.30 دولارًا.

SoFi Technologies - انخفضت أسهم SoFi بنسبة 5 في المائة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا المالية عن طرح عام مكتتب بقيمة 1.5 مليار دولار من أسهمها العادية. وكان رد فعل المستثمرين حذرًا، قلقين بشأن احتمال تخفيف حقوق المساهمين الحاليين.

Netflix وWarner Bros. Discovery - انخفضت أسهم Netflix وWarner Bros. Discovery بنحو 3 في المائة وحوالي 1 في المائة على التوالي، بعد أن أعلنت شركة البث العملاقة يوم الجمعة أنها وافقت على الاستحواذ على WBD مقابل 27.75 دولارًا للسهم. واستجاب السوق ببرود ملحوظ في المعنويات، على الرغم من أن هذه واحدة من أبرز الصفقات في الصناعة. تعافت أسهم Netflix بعد جرس الافتتاح، على الرغم من أنها تظل أقل بنحو 10 في المائة من متوسطها المتحرك الأسي لمدة 200 يوم.

أبرز تقرير جامعة ميشيغان الأمريكية (النسخة الأولية، ديسمبر)

شهدت ثقة المستهلكين الأمريكيين تحسنًا طفيفًا في أوائل ديسمبر، مدفوعةً بشكل رئيسي بتوجهات الشباب الأمريكي. وتحسنت التوقعات، لا سيما فيما يتعلق بالوضع المالي الشخصي، الذي قفز بنسبة 13%، على الرغم من أنه لا يزال دون مستويات أوائل عام 2025.

ارتفعت التوقعات بشأن سوق العمل، لكنها لا تزال ضعيفة، ولا تزال الثقة العامة ضعيفة بسبب استمرار ضغوط الأسعار.

انخفضت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1%، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2025، وللمرة الرابعة على التوالي.

انخفضت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى 3.2%، مطابقةً لقراءة يناير، على الرغم من استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين على المديين القصير والطويل.

