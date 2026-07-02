أسهم شركة AeroVironment تقفز ب 13% بعد فوزها بعقد بقيمة 500 مليون دولار مع الجيش الأمريكي لتطوير معدات مضادة للطائرات المسيّرة

ارتفعت أسهم شركة AeroVironment (AVAV.US) بنحو 15% بعد إعلانها عن عقد بقيمة 500 مليون دولار مع الجيش الأمريكي لتزويده بأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة. ويعزز هذا العقد التوقعات الإيجابية بعد النتائج القياسية للربع الرابع من السنة المالية 2026 التي صدرت قبل أيام قليلة. وتشهد الشركة نموًا حاليًا ليس فقط من خلال الأنظمة غير المأهولة، بل أيضًا من خلال قطاع الدفاع المضاد للطائرات المسيّرة سريع التوسع. وتعتقد الإدارة أن هذا المجال قد يصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو AeroVironment خلال السنوات القليلة المقبلة.

يركز البنتاغون على الدفاع ضد الطائرات المسيّرة.

وقد منحت قيادة التعاقدات التابعة للجيش الأمريكي في ديترويت أرسنال العقد، وهو عبارة عن اتفاقية إطارية بسعر ثابت. وستوفر AeroVironment أنظمة وحلولًا تجارية مضادة للطائرات المسيّرة مصممة لكشف وتحييد الطائرات المسيّرة الصغيرة المستخدمة في ساحة المعركة الحديثة.

وسيستمر العمل حتى يونيو 2029، وسيتم تخصيص التمويل مع طلبات الجيش الأمريكي اللاحقة.

وجاء الإعلان عن العقد بعد أيام قليلة من إعلان AeroVironment عن نتائج مالية قوية للغاية. في الربع المالي الرابع من عام 2026، حققت شركة AeroVironment النتائج التالية:

إيرادات بلغت 641.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 133% على أساس سنوي،

أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدلة بلغت 140.1 مليون دولار أمريكي،

هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل بنسبة 22%،

ربحية سهم معدلة بلغت 1.84 دولار أمريكي مقابل 1.61 دولار أمريكي في العام السابق.

يعود هذا الارتفاع الكبير في الإيرادات جزئيًا إلى استحواذ الشركة على شركتي BlueHalo وEmpirical Systems Aerospace، على الرغم من أن النمو العضوي بلغ حوالي 31%.

يستمر حجم الطلبات المتراكمة في النمو

في نهاية السنة المالية، ارتفع حجم الطلبات المتراكمة الممولة إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 726.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

بلغ إجمالي قيمة الطلبات 2.7 مليار دولار أمريكي، مقابل إيرادات تُقدّر بنحو 2 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة طلبات إلى فواتير تبلغ 1.4.

هذا يعني أن الشركة تفوز بعقود جديدة بوتيرة أسرع من تحويلها إلى إيرادات، مما يُحسّن من وضوح الرؤية للمبيعات المستقبلية.

قد يُصبح نظام مكافحة الطائرات المسيّرة الركيزة الأساسية التالية للنمو

على الرغم من أن شركة AeroVironment تشتهر بذخائر Switchblade المُتسكعة، إلا أن الإدارة تُركّز بشكل متزايد على قطاع أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة.

في السنة المالية 2026، حقق قطاع أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة إيرادات تُقدّر بنحو 200 مليون دولار أمريكي.

تُطوّر الشركة حاليًا ثلاثة حلول رئيسية:

أنظمة التشويش على الترددات الراديوية Titan ،

أسلحة الطاقة الموجهة LOCUST ،

صواريخ Freedom Eagle-1 الاعتراضية الحركية المصممة لتدمير الطائرات المسيّرة المُهاجمة.

يعتقد الرئيس التنفيذي وحيد نوابي أنه في غضون 3-5 سنوات القادمة، يمكن أن يضاهي قطاع مكافحة الطائرات بدون طيار حجم أعمال الشركة الحالية أو حتى يصبح أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات.

لا تزال التوقعات إيجابية. تتوقع الإدارة أن تتراوح إيرادات السنة المالية 2027 بين 2.1 مليار دولار و2.2 مليار دولار، ما يعني نموًا سنويًا بنسبة 10% تقريبًا.

كما تُشير الشركة إلى الطلب القوي على حلولها العسكرية، لا سيما في مجال الأنظمة غير المأهولة وتقنيات مكافحة الطائرات المسيّرة.

لا يزال السوق يُراقب الوضع عن كثب، حيث لا تزال أسهم الشركة أقل بنسبة 50% من أعلى مستوياتها.

على الرغم من الارتفاع الأخير، لا تزال أسهم شركة AeroVironment من بين أغلى أسهم شركات الدفاع. إذ يتم تداولها بنحو 54 ضعفًا من متوسط ​​توقعات الإدارة للأرباح المعدلة للسنة المالية 2027.

لا يزال بعض المستثمرين قلقين بشأن السعر المرتفع الذي دُفع مقابل الاستحواذ على شركة BlueHalo، في حين أن ارتفاع نسبة البيع على المكشوف قد يُبقي السهم عُرضةً لمزيد من التقلبات. في الوقت نفسه، يُواصل حجم الطلبات المتراكمة القياسي، والنمو القوي في مجال مكافحة الطائرات المسيّرة، والعقود الإضافية مع وزارة الدفاع الأمريكية، دعم آفاق الشركة على المدى الطويل.

لا تزال أسهم شركة AeroVironment تتداول بانخفاض يقارب 50% عن أعلى مستوياتها القياسية، والتي أوصلت السهم إلى ما يقارب 400 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2025. وانطلاقًا من المستويات الحالية، لا يزال السهم أقل بنحو 10% من منطقة مقاومة رئيسية محددة بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200)، والموضحة بالخط الأحمر. ويقع مستوى الدعم الرئيسي حول 140-150 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، استنادًا إلى ردود فعل الأسعار السابقة.

المصدر: xStation 5