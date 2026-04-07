أسهم شركة برودكوم ترتفع بشكل كبير بعد إبرام صفقات مع جوجل وأنثروبيك!

ارتفعت أسهم شركة برودكوم عقب الإعلان عن اتفاقيات طويلة الأجل مع جوجل وشركة أنثروبيك، مما حسّن بشكل ملحوظ من آفاق الشركة في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبموجب التعاون مع جوجل، ستتولى برودكوم تصميم وتوريد الجيل القادم من وحدات معالجة الموترات (TPU) ومكونات الشبكات لبنية جوجل التحتية للذكاء الاصطناعي حتى عام 2031. أما الشراكة مع أنثروبيك فتتضمن توفير إمكانية الوصول إلى ما يقارب 3.5 جيجاوات من قوة الحوسبة لوحدات معالجة الموترات (TPU) ابتداءً من عام 2027، لتلبية الطلب المتزايد على الحلول التي تدعم تطوير نماذج لغوية ضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

توفر هذه العقود طويلة الأجل لشركة برودكوم استقرارًا في الإيرادات ورؤية أوضح للطلب في صناعة أشباه الموصلات، حيث تتسم دورات الأعمال بالتقلب وصعوبة التنبؤ. وفي الوقت نفسه، تعزز هذه الصفقات مكانة الشركة في سباق الهيمنة على حوسبة الذكاء الاصطناعي، لتنافس بشكل غير مباشر عمالقة وحدات معالجة الرسومات (GPU) مثل شركة إنفيديا.

مع ذلك، ينطوي الاستثمار في برودكوم على مخاطر معينة، وإن كانت تختلف عن مخاطر الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي التقليدية. تعتمد الشركة بشكل كبير على مسار إنفاق جوجل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعلى التغييرات المحتملة في بنية وحدات معالجة الموتر (TPU). استأنفت جوجل تطوير رقائقها المصممة خصيصًا، مما قد يحد من حصة برودكوم في عقود وحدات معالجة الرسومات (GPU) الكبيرة المستقبلية، مع وجود خطر يتمثل في أن التغييرات الكبيرة في تصميم المعالجات أو التنفيذ المادي لوحدات معالجة الموتر قد تقلل من قيمة الاتفاقيات طويلة الأجل الحالية. كما أن برودكوم معرضة لتقلبات الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمخاطر الجيوسياسية في سلسلة التوريد العالمية، واللوائح المحتملة التي تؤثر على مزودي الخدمات السحابية الكبار.

من منظور السوق، لا تؤكد برودكوم دورها كأحد الموردين الرئيسيين للبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل إنها، بفضل الاتفاقيات طويلة الأجل الجديدة مع جوجل وأنثروبيك، تحصل أيضًا على أحد أكثر مصادر الإيرادات استقرارًا في منظومة الذكاء الاصطناعي. وتجد الشركة نفسها في وضع معقد: فمن جهة، تستفيد من النمو العالمي للإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ ومن جهة أخرى، تلتزم بالحفاظ على ريادتها التكنولوجية والشراكة مع أكبر الشركات، مما يزيد من قيمتها وديناميكيات نموها، ولكنه يرفع أيضًا مستوى المخاطر.

تُؤكد الاتفاقيات مع جوجل وأنثروبيك على أن برودكوم تُرسّخ مكانتها كلاعب رئيسي في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تُوفر هذه الشراكات الاستراتيجية للشركة مصادر دخل ثابتة، وإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات، ومكانة سوقية قوية يُتوقع لها النمو في السنوات القادمة بالتزامن مع صعود الذكاء الاصطناعي والنماذج التوليدية. من شأن التنفيذ الناجح لهذه العقود أن يُساهم في زيادة قيمة الشركة وتعزيز مكانتها في قطاع أشباه الموصلات العالمي على المديين المتوسط ​​والطويل. تبقى برودكوم خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تُقدم أساسيات مالية متينة في ظل مواجهة مخاطر تكنولوجية ودورية وجيوسياسية معتدلة.

