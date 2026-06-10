أسهم Photronics تنهار50% 📉 هل يمثل سوق أشباه الموصلات قيمة حقيقية أم أنه فخ استثماري؟

تعرضت شركة فوترونيكس (PLAB.US) لضغوط كبيرة عقب إعلان نتائجها المالية للربع الثاني، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، على الرغم من امتلاكها سيولة نقدية تقارب 650 مليون دولار أمريكي. وانخفض سعر السهم بنسبة تقارب 50% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغ حوالي 56 دولارًا أمريكيًا للسهم، وذلك نتيجةً لردة فعل سلبية من المستثمرين تجاه النتائج الأضعف من المتوقع والتوقعات الحذرة للربع الثالث.

ينظر العديد من المشاركين في السوق إلى فوترونيكس على أنها متأخرة في قطاع أشباه الموصلات، حيث حوّلوا رؤوس أموالهم نحو شركات الذكاء الاصطناعي والشركات ذات الصلة بالرقائق الإلكترونية الأسرع نموًا. وعزت الشركة هذا الضعف بشكل أساسي إلى تباطؤ عمليات تصنيع أشباه الموصلات، وهي المرحلة التي تنتقل فيها تصاميم الرقائق الجديدة إلى مرحلة الإنتاج التجاري.

وتُحقق فوترونيكس جزءًا كبيرًا من إيراداتها عند دخول تصاميم أشباه الموصلات الجديدة حيز الإنتاج، مما يخلق طلبًا على أقنعة الطباعة الضوئية المستخدمة في عملية التصنيع. وربطت الإدارة هذا التباطؤ الأخير بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي أثرت سلبًا على نشاط العملاء وقللت الطلب على أقنعة الطباعة الضوئية.

في الوقت نفسه، أشارت الإدارة إلى أن الأوضاع بدأت تتحسن منذ شهر مايو. وقد بدأ عدد مشاريع الرقائق الجديدة بالتعافي، مما يوحي بأن الضعف الحالي قد يكون مؤقتًا وليس هيكليًا. كما أكدت الشركة أنها تتوقع الاستفادة من الطلب طويل الأجل على أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ما الذي قد يدعم النمو المستقبلي؟

أحد محركات النمو المحتملة هو أعمال الشركة في مجال أقنعة الشاشات المتقدمة. بدأت سامسونج ديسبلاي الإنتاج الضخم لشاشات AMOLED من الجيل التالي G8.6، والتي من المتوقع استخدامها في طرازات Apple MacBook Pro المستقبلية. من المتوقع أن تؤدي زيادة أحجام إنتاج الشاشات المتقدمة إلى زيادة الطلب على أقنعة الصور عالية الجودة، وهي منتج أساسي لشركة فوترونيكس.

ثمة فرصة أخرى تتمثل في تزايد توجه شركات تصنيع الذاكرة الكبرى، مثل سامسونج وإس كيه هاينكس، نحو الاستعانة بمصادر خارجية. يشمل هذا التوجه الآن تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة بشكل متزايد، بما في ذلك عمليات تصنيع صغيرة تصل إلى 7 نانومتر. قد يُسهم هذا التوجه في توسيع نطاق السوق المستهدف لشركة فوترونيكس على المدى الطويل بشكل كبير.

تستثمر الشركة أيضًا بكثافة في طاقات إنتاجية جديدة في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. من المتوقع إنجاز مشاريع التوسع هذه بحلول السنة المالية 2027، مع ترجيح ظهور فوائدها في النتائج المالية في وقت مبكر من العام المقبل.

التقييم وفرضية الاستثمار

بعد عمليات البيع المكثفة، يتم تداول أسهم شركة فوترونيكس بالقرب من قيمتها الدفترية وبنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 10، وهي نسبة منخفضة بشكل غير معتاد بالنسبة لشركة تعمل في مجال أشباه الموصلات. وبينما لا يزال احتمال حدوث تقلبات قصيرة الأجل قائماً، تواصل الشركة تحقيق الأرباح، وتحافظ على هوامش ربح صافية جيدة تتجاوز 10%، ولا تتحمل أي عبء ديون يُذكر. ولا تزال ميزانيتها العمومية من بين الأقوى بين موردي أشباه الموصلات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تتمثل فرضية الاستثمار الأساسية في أن التباطؤ الحالي دوري وليس دائماً. ويمكن أن يدعم انتعاش نشاط تصميم أشباه الموصلات، والنمو المستمر في أسواق الذكاء الاصطناعي والذاكرة، وزيادة الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع أقنعة الصور، نمو الإيرادات والأرباح خلال السنوات القادمة. وتتمثل المخاطر الرئيسية في وتيرة تعافي الطلب، وقدرة الشركة على استخدام طاقتها التصنيعية المتنامية بكفاءة، والحفاظ على هوامش الربح في بيئة تنافسية متزايدة.

لطالما اتسمت أسهم شركة فوترونيكس بتقلبات حادة. ويتداول السهم حاليًا بانخفاض يقارب 30% عن متوسطه المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200)، مما يُبرز حدة الانخفاض الأخير وصعوبة إعادة بناء اتجاه صعودي مستدام على المدى الطويل. ويتمثل الخطر الأكبر الذي يواجه الشركة في تباطؤ اقتصادي أوسع أو ركود قد يُؤخر إطلاق أشباه الموصلات وتصميم الرقائق الجديدة. ومن المرجح أن يؤثر هذا السيناريو سلبًا على الطلب على أقنعة الطباعة الضوئية، وقد يُشير إلى أن قدرة الشركة الحالية على تحقيق الأرباح قد لا تكون مستدامة في السنوات القادمة.

المصدر: xStation5