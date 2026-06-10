ملخص السوق: ترقب حذر لمعدل التضخم في الولايات المتحدة

- خلال جلسة الأربعاء، بدأت الأسواق الأوروبية في التعافي من الانخفاضات التي شهدتها المؤشرات الأمريكية، والتي شهدت تصحيحًا كبيرًا أمس.
- يسود السوق شعور سلبي واضح، على الرغم من محدودية الأخبار المتعلقة بالشركات. ويمكن تفسير ذلك بأن الشركات (وخاصة الأمريكية منها) كانت المحرك الرئيسي لمكاسب السوق، بينما يمارس الوضع الجيوسياسي والاقتصادي ضغوطًا هبوطية.
- وقد شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضات حادة نسبيًا، بمتوسط حوالي 1%. وكان مؤشر WIG20 الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنحو 1.4%. أما المؤشرات الرئيسية في سويسرا وإسبانيا وإيطاليا، فقد حققت أداءً أفضل، حيث اقتصرت خسائرها على حوالي 0.5%.
- ولا يزال السوق بشكل عام في حالة ترقب حذر. وتتمثل مصادر عدم اليقين الرئيسية في أوروبا في مسار الصراع في إيران، وما يرتبط به من موقف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
- يتوقع السوق حاليًا رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2026. وأي مفاجأة قد تدفع مؤشرات أوروبا نحو الارتفاع أو الانخفاض.
شركة STMicro (STM.IT) - أعلنت الشركة عن نتائج فاقت توقعات السوق. ورغم انخفاض الأرباح، إلا أن نمو الإيرادات وتوقعات ارتفاع الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ساهمت في رفع سعر السهم بنسبة 15%.
شركة Sanofi (SAN.FR) - أكملت الشركة العمل على دواء Rilliprubart. وانخفضت أسهمها بأكثر من 1.5%.
بنك HSBC (HSBA.UK) - سلطت شركة JP Morgan الضوء على مشاكل البنك في الصين. وانخفضت أسهمه بنسبة 2%.
شركة SAP (SAP.DE) - انخفضت أسهمها بأكثر من 4% بعد تقرير صادر عن Goldman Sachs يشير إلى ضغوط على هوامش الربح نتيجة لتسعير المكونات.
- ومع ذلك، يبقى الحدث الأهم هو بيانات التضخم الأمريكية، التي ستُنشر قبل ساعة ونصف من افتتاح جلسة وول ستريت. يتوقع السوق ارتفاع معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين إلى 4.2%، ومعدل التضخم الأساسي إلى 2.9%. وأي مفاجأة قد تُثير ردة فعل قوية في السوق.
- تؤكد الفجوة الكبيرة بين التضخم الأساسي والعام المساهمة الكبيرة للطاقة والغذاء في نمو الأسعار.
- وتُظهر العقود الآجلة التي تتبع المؤشرات الأمريكية انخفاضات طفيفة قبيل الافتتاح، مع خسائر تتراوح بين 0.5% و1%.
- وفي سوق الصرف الأجنبي، يشهد الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته ارتفاعًا. ويأتي هذا في أعقاب التصريحات الأخيرة لبنك إنجلترا، والتي فسّرها السوق على أنها متشددة نسبيًا. وقد بلغت المكاسب حوالي 0.25% مقابل أزواج العملات الرئيسية.
- وفي وقت سابق من الليلة الماضية، أفادت التقارير أن إيران أسقطت مروحية هجومية أمريكية من طراز "أباتشي" كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. وردّت الولايات المتحدة بضربة انتقامية على الأراضي الإيرانية.
- وقال دونالد ترامب: "ستدفع إيران ثمن تأخرها".
- وعلى الرغم من التصعيد، لا يزال سوق النفط مستقرًا. كما تشهد أسعار المعادن النفيسة انخفاضًا.
- يرتفع سعر القمح، حيث زادت العقود بنسبة 2% وسط مخاوف بشأن الإمدادات في الولايات المتحدة.
- كما يسود التشاؤم سوق العملات الرقمية، إذ يتراجع سعر البيتكوين إلى مستوى 60 ألف دولار.
ملخص اليوم - عودة موجة البيع في وول ستريت ⬇️
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