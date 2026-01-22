أسهم شركة ميتا بلاتفورمز ترتفع بعد توصية جيفريز بالشراء 📈

استعادت أسهم شركة ميتا بلاتفورمز (META.US) جاذبيتها بعد انخفاضها بنسبة 20% تقريبًا، حيث ارتفعت بنسبة 4% تقريبًا اليوم. وأكدت جيفريز توصيتها بالشراء، مشيرةً إلى جاذبية نسبة المخاطرة إلى العائد بعد هذا التراجع. ولا يزال السعر المستهدف لجيفريز عند 910 دولارات، ما يعني ارتفاعًا محتملاً بنسبة 45% تقريبًا عن المستويات الأخيرة. ولا تزال أسهم شركة زوكربيرج تتداول بأقل بكثير من أعلى سعر مستهدف في السوق، وهو 1117 دولارًا.

ملخص

وفقًا لجيفريز، تتداول أسهم ميتا بخصم كبير مقارنةً بشركة ألفابت - بفارق يصل إلى 8 أضعاف تقريبًا في مضاعف الربحية - ما يجعل تقييمها أكثر جاذبية نسبيًا لشركة رائدة في مجال الإعلان الرقمي والذكاء الاصطناعي.

لا تزال أساسيات الشركة قوية: تتداول أسهم ميتا عند حوالي 27 ضعفًا من أرباحها السابقة، وحوالي 22 ضعفًا من أرباحها المتوقعة (خلال 12 شهرًا). كما تتميز الشركة بهامش ربح إجمالي مرتفع جدًا (حوالي 82%)، وتُعدّ من بين أكثر الشركات ربحيةً في قطاع التكنولوجيا الكبرى.

يرى جيفريز أن التوظيف الأخير في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز فرق الذكاء الاصطناعي بشكل عام سيُترجم إلى نتائج ملموسة في عام 2026، مما يُعزز "محرك النمو الأساسي" للشركة - الآلية التي تُحفز التفاعل وأداء الإعلانات عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

ومن أهم الحجج المؤيدة أن محركات تحقيق الدخل الجديدة لا تزال في بداياتها. يُنظر إلى واتساب على أنه يمتلك القدرة على النمو من معدل سنوي يُقدر بنحو 9 مليارات دولار حاليًا إلى ما يصل إلى 36 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية من خلال ثريدز ومبادرات لاما/الذكاء الاصطناعي.

ويشير جيفريز أيضًا إلى أن أسهم ميتا انخفضت بنحو 18% منذ إعلان الأرباح، بينما ارتفعت أسهم ألفابت بنحو 18% وأمازون بنحو 4%، مما يُتيح مجالًا للحاق بالركب نسبيًا إذا تمكنت ميتا من تبديد مخاوف المستثمرين بشأن ضغوط الهوامش، وارتفاع النفقات الرأسمالية، وتنفيذ الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، لا يتجاهل السوق المخاطر. يبقى التحدي الأكبر هو حجم النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، إذ يرغب المستثمرون في الحصول على أدلة واضحة تُثبت أن هذه الاستراتيجية ستُترجم إلى أرباح أعلى، وليس مجرد تكاليف أعلى.

وفي سياق متصل، تشمل تحركات ميتا الاستراتيجية تقليص عدد الموظفين في مختبرات الواقع الافتراضي ومبادرة ميتا للحوسبة، بهدف بناء ميزة تنافسية طويلة الأجل من خلال القدرة الحاسوبية ودعم تطوير منتجات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي.