بوينغ ترتفع أسهمها وسط أنباء عن طلبية ضخمة محتملة من الصين لشراء طائرات 737 ماكس 📈

ارتفعت أسهم شركة بوينغ (BA.US) بأكثر من 2.5% بعد أن أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الشركة تجري محادثات مع الصين بشأن طلبية لشراء 500 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس. وقد تكون هذه الطلبية جزءًا من العلاقات الاقتصادية الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، ومن شأنها أن تدعم بشكل كبير حجم الطلبات المتراكمة للشركة.
المصدر: xStation5
