أسهم شركة رايان إير تتعرض لضغوط وسط الصراع في الشرق الأوسط 📉

انخفضت أسهم شركة رايان إير القابضة (RYAAY.US) بأكثر من 10% عن أعلى مستوياتها الأخيرة، وتشهد تراجعًا طفيفًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق في الولايات المتحدة، شأنها شأن أسهم أخرى في قطاعي السفر والضيافة.

أولًا، يُقيّم السوق مخاطر انخفاض الطلب على رحلات الشركة خلال موسم الصيف وسط مخاوف بشأن الوضع الأمني ​​واحتمالية إلغاء بعض الرحلات في الشرق الأوسط وتركيا. كما باتت التوقعات بشأن السفر إلى قبرص وتركيا ومصر، وحتى الجزر اليونانية (بحر إيجة؛ شرق البحر الأبيض المتوسط)، أكثر ضبابية. ويُلقي احتمال ضعف موسم السياحة في عام 2026 - بالإضافة إلى ضغوط ارتفاع أسعار وقود الطائرات وتوجه المستهلكين نحو الحذر (الذي قد يُفضل رحلات العطلات القصيرة) - بظلاله على معنويات السوق، على الرغم من النتائج القوية التي أعلنتها الشركة مؤخرًا.

هل البداية القوية للعام غير كافية؟

أكد شهر فبراير أن الطلب على خدمات رايان إير في بداية العام ظل قويًا للغاية. نقلت شركة الطيران 13.3 مليون مسافر، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 6%، وتسارعًا ملحوظًا مقارنةً بـ 12.7 مليون مسافر في يناير. يُعدّ هذا مؤشرًا هامًا، إذ لا تكتفي رايان إير بالتوسع سنويًا فحسب، بل تحافظ أيضًا على بداية قوية جدًا لعام 2026.

الأهم من ذلك، أن زيادة حركة المسافرين لم تأتِ على حساب استغلال الطائرات. فقد حافظ معامل الحمولة على مستوى عالٍ بلغ 92%، مستقرًا سنويًا، ومتحسنًا بشكل متتابع من 91% في يناير. عمليًا، يعكس هذا مزيجًا تشغيليًا مثاليًا: المزيد من المسافرين، والمزيد من الرحلات، وطائرات شبه ممتلئة.

تُوسّع رايان إير عملياتها بطريقة مُحكمة وعقلانية اقتصاديًا. في فبراير، شغّلت الشركة أكثر من 75,000 رحلة، مقارنةً بـ 73,000 رحلة في يناير، ما يؤكد زيادة الطاقة الاستيعابية وجاهزيتها لاستيعاب الطلب القوي. في نموذج شركة رايان إير، يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة، إذ لا تقتصر ميزة الشركة على انخفاض أسعار التذاكر فحسب، بل تشمل أيضاً قدرتها على نشر طاقة استيعابية إضافية بسرعة حيث يكون الطلب والربحية في أعلى مستوياتهما.

يستمر نموذج أعمال رايان إير في الاستفادة من ميزة التكلفة الأساسية التي يصعب على المنافسين في أوروبا محاكاتها. ففي السنة المالية المنتهية في مارس 2025، نقلت الشركة 200.2 مليون مسافر، بنمو سنوي قدره 9%، لتصبح بذلك أول شركة طيران في أوروبا تتجاوز 200 مليون مسافر في عام واحد. ولا يقتصر هذا على مجرد زيادة في الحجم، بل يُظهر أن نموذج التكلفة المنخفضة للغاية لا يزال فعالاً حتى في ظل بيئة تنافسية شديدة التكلفة.

من منظور استراتيجي، تبقى رايان إير المعيار الأمثل للطيران منخفض التكلفة في أوروبا. وبما أنها الآن أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم من حيث حركة المسافرين، ينظر إليها المستثمرون بشكل متزايد ليس كشركة طيران تقليدية، بل كمشغل لخدمات النقل الجماعي في جميع أنحاء أوروبا. ويمنحها هذا الموقع قوة تفاوضية كبيرة مع المطارات ومقدمي الخدمات، وبشكل غير مباشر مع المنافسين.

لا تزال بيانات الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2026 متوافقة مع هذا التوقع. فقد ارتفع عدد المسافرين بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 166.5 مليون مسافر، مما يشير إلى أن هذا النمو ليس نتاج شهر واحد قوي، بل هو جزء من اتجاه أوسع. وتواصل شركة رايان إير تحقيق وفورات الحجم، وهو ما يُترجم عادةً في نموذج أعمالها إلى رافعة تشغيلية قوية.

من المؤشرات الإيجابية الأخرى للسوق رفع توقعات حركة المسافرين للسنة المالية 2026. إذ تتوقع الشركة الآن 208 ملايين مسافر، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 207 ملايين، ما يعني نموًا سنويًا بنسبة 4%. ورغم أن حجم التعديل نفسه متواضع، إلا أن المستثمرين قلقون الآن من أن الحرب في إيران قد تُؤثر سلبًا على تحقيق هذا الهدف في الأشهر المقبلة.

من العناصر الأساسية الأخرى في قصة نجاح رايان إير شركة بوينغ. فزيادة توافر الطائرات من بوينغ تُتيح للشركة إطلاق رحلات إضافية بسرعة أكبر والاستفادة من الطلب القوي خلال فترات ذروة السفر. بالنسبة لرايان إير، لا يُعد الأسطول مجرد أصل، بل هو أداة استراتيجية لاكتساب حصة سوقية أكبر.

... تواصل شركة رايان إير تنفيذ نموذج أعمالها بكفاءة عالية. يشهد قطاع الطيران نموًا متزايدًا في حركة المسافرين، مع معدلات إشغال مرتفعة للغاية، وعدد رحلات متزايد، وحجم عمليات يصل إلى مستويات قياسية، وقد تم رفع التوقعات للعام بأكمله. لا تزال الشركة من أقوى الشركات العاملة في قطاع الطيران الأوروبي، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يُضيف مصادر جديدة للمخاطر.

شركة رايان إير القابضة (الرسم البياني D1)

تشهد أسهم رايان إير انخفاضًا حادًا، حيث تراجعت إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي طويل الأجل (EMA200) (الخط الأحمر). كان آخر انخفاض للسهم إلى ما دون هذا المستوى في أبريل 2025، عندما وصل التصحيح في نهاية المطاف إلى ما يقارب 30% مقارنةً بالمتوسط ​​المتحرك. يبدو أن مستويات الدعم الرئيسية تقع حاليًا حول 60 دولارًا أمريكيًا للسهم، تليها 55 دولارًا أمريكيًا، حيث حدثت ردود فعل سعرية سابقة.

المصدر: xStation5