وول ستريت تحاول وقف التراجع الحاد 🗽 سهم شركة مارفل للتكنولوجيا يقفز بنسبة 10%

تحاول العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) التعافي بشكل طفيف بعد انخفاضات حادة. وقد أدت بيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، في حين يبدو أن لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً محدوداً لخفض أسعار الفائدة. وحاول دونالد ترامب تهدئة الأسواق اليوم، قائلاً إنه يتوقع أن يكون تأثير الحرب في إيران "مشابهاً لتأثيرها في فنزويلا". وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (US30) بأكثر من 1.1%، بينما يتراجع مؤشر US100 بأكثر من 0.5%. ويشهد القطاع المالي انخفاضات ملحوظة، حيث تراجعت أسهم بلاك روك بعد تعليق عمليات السحب من صندوق ائتماني خاص يدير ما يقرب من 30 مليار دولار.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (النصف الأول من العام)

لا يزال عقد ستاندرد آند بورز 500 الآجل ضمن قناة سعرية هابطة، ويتداول حالياً بالقرب من حده الأدنى. ويقع مستوى الدعم الرئيسي اليوم عند حوالي 6700 نقطة، بينما تقع منطقة مقاومة مهمة بالقرب من 6845 نقطة.

المصدر: xStation5

تقلبات سوق الأسهم الأمريكية

تتعرض أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة لضغوط اليوم، إلا أن حجم هذه التحركات يبدو أقرب إلى تراجع في معنويات السوق منه إلى عمليات بيع بدافع الذعر. انخفض سهم مايكروسوفت ( MSFT ) بنسبة 0.7%، وأبل ( AAPL ) بنسبة 0.8%، وميتا ( META ) وتسلا ( TSLA ) بنسبة 1.1%، وألفابت ( GOOGL ) بنسبة 1.2%، وأمازون ( AMZN ) بنسبة 1.3%، وإنفيديا ( NVDA ) بنسبة 1.4%.

يبرز سهم داو ( DOW ) كأحد الأسهم الصاعدة، حيث ارتفع بنسبة 4% بعد أن رفعت جي بي مورغان تصنيف السهم من "محايد" إلى "زيادة الوزن". يفسر السوق هذا الارتفاع على أنه رهان على تحسن أسعار المواد الكيميائية، مدفوعًا بالتوترات حول إيران وتراجع الإمدادات.

يتراجع سهم إنتويت ( INTU ) على الرغم من رفع نورثكوست ريسيرش تصنيف السهم من "محايد" إلى "شراء". يشير هذا غالبًا إلى أنه على الرغم من إيجابية الترقية، إلا أنها ليست قوية بما يكفي لإحداث رد فعل فوري واسع النطاق في السوق. تُعدّ أسهم شركة مارفيل تكنولوجي ( MRVL ) من بين الأسهم الأفضل أداءً خلال الجلسة، حيث ارتفعت بأكثر من 10% عقب تحديث إيجابي للغاية بشأن نمو الإيرادات. وأعلنت الشركة أن معدل نمو إيراداتها السنوي سيتسارع في كل ربع من السنة المالية 2027، وهو ما اعتبره السوق تأكيدًا على الطلب القوي على مراكز البيانات.

ارتفعت أسهم شركة أوكتا ( OKTA ) بنسبة 1.6% بعد أن رفعت شركة بي إم أو كابيتال ماركتس تصنيف السهم من "أداء مماثل للسوق" إلى "أداء متفوق". ورغم أن هذه الخطوة ليست كبيرة، إلا أن السوق يُكافئ بوضوح تحسّن نظرة المحللين تجاه شركة البرمجيات.

ارتفعت أسهم شركة سامسارا ( IOT ) بنسبة 10% بعد الإعلان عن تسارع في نمو الإيرادات المتكررة الجديدة. ويُساهم هذا في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي قد يُؤثر سلبًا على نموذج أعمال الشركة بوتيرة أسرع من المتوقع.

انخفضت أسهم شركة تريد ديسك ( TTD ) بنسبة 3% بعد أن خفّضت شركة ويدبوش تصنيف السهم من "محايد" إلى "أداء ضعيف". تتمحور الحجة الرئيسية حول احتمال مبالغة السوق في تقدير الأثر المحتمل لشراكة الشركة مع OpenAI .

على مستوى القطاع، يُظهر السوق رد فعلٍ تقليديًا لارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. تشهد أسهم شركات الطاقة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسهم شيفرون ( CVX ) وإكسون ( XOM ) بنحو 1.4% لكل منهما، بينما تتعرض أسهم شركات الطيران لضغوطٍ كبيرة، إذ انخفضت أسهم دلتا ( DAL ) بنسبة 2%، ويونايتد ( UAL ) بنسبة 2.7%، وأمريكان إيرلاينز ( AAL ) بنسبة 2.5%.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات

شركة كوستكو هولسيل (COST)

رفعت كوستكو توقعاتها للأرباح خلال موسم الأعياد بشكل طفيف، على افتراض أن قرارًا من المحكمة العليا الأمريكية قد يُسرّع من استرداد الرسوم الجمركية المفروضة خلال إدارة ترامب. وتُفسّر الأسواق هذا على أنه دفعة محتملة لمرة واحدة لهوامش الربح وصافي الدخل.

وأكدت الشركة أن استرداد هذه الرسوم الجمركية لم يكن مُدرجًا سابقًا في توقعات ربحية السهم، مما يعني أن أي فائدة ستُمثّل ارتفاعًا إضافيًا وليس تحقيقًا للتوقعات السابقة.

على الصعيد التشغيلي، لا تزال كوستكو تُعاني من ضغوط التكاليف، لكنها تعتقد أن انخفاض الأسعار الناتج عن استرداد الرسوم الجمركية قد يُحسّن حجم المبيعات. وقد رُفع تقدير ربحية السهم للربع الثاني من السنة المالية من 4.67 دولارًا إلى 5.04 دولارًا.

شركة فورد موتور (F)

تستدعي فورد 1.74 مليون سيارة في الولايات المتحدة كجزء من مراجعة مستمرة لحملة إصلاح تتعلق بحاقنات وقود معيبة في بعض الطرازات. ويُضفي حجم الاستدعاء أهمية تشغيلية وسمعة على هذه المسألة.

تؤثر هذه المشكلة على طرازات مثل برونكو وإيدج، حيث حذرت الجهات التنظيمية من أن حاقنات الوقود المعيبة قد تتشقق وتؤدي إلى تسرب الوقود. وهذا يُحوّل المشكلة من مجرد تكاليف صيانة إلى مصدر قلق محتمل على السلامة.

كما يوجد خطر ارتفاع درجة حرارة حجرة المحرك ونشوب حريق، مما يزيد عادةً من التدقيق التنظيمي والتكاليف المحتملة على الشركة المصنعة. ونادرًا ما تتجاهل الأسواق هذا النوع من التطورات حتى قبل معرفة التأثير المالي الكامل.

جاب (GAP)

حذرت شركة جاب من أن الرسوم الجمركية وتوقعات النمو الضعيفة تُشكل عبئًا متزايدًا على أعمالها، مُقرّةً صراحةً بتزايد الضغط على نتائجها. وهذا يُشير إلى أن البيئة الاقتصادية الكلية بدأت تُؤثر بشكل أكبر حتى على كبار تجار التجزئة.

خفضت الشركة توقعاتها المُعدلة لربحية السهم للربع الثاني إلى ما بين 0.20 و0.25 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات السوق التي كانت تُقارب 0.32 دولار أمريكي.

وتتوقع جاب أيضًا انخفاض مبيعاتها السنوية بنحو 2.5% لتصل إلى 24 مليار دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة. أشارت الشركة أيضًا إلى خسائر في المبيعات تُقدّر بنحو 550 مليون دولار مقارنةً بالخطط السابقة، بالإضافة إلى انخفاض الربحية في الربع الثاني.

ميدترونيك (MDT)

تطرح ميدترونيك 30.5 مليون سهم من وحدتها "ميني ميد" بسعر 51 دولارًا للسهم، بزيادة عن العدد المُخطط له أصلاً وهو 25 مليون سهم. ويُشير هذا الحجم المُوسّع إلى قوة الطلب على الصفقة.

تبلغ القيمة الإجمالية للطرح حوالي 1.55 مليار دولار، استنادًا إلى عدد الأسهم المُدرجة في نشرة الاكتتاب العام.

كما باعت الشركة جزءًا من حصتها في الأسهم العادية للشركة التابعة، وهو ما قد تُفسّره الأسواق كجزء من جهد أوسع لتحقيق الربح من هذا الأصل وتبسيط هيكل ملكيته.

نايكي (NKE)

تستدعي نايكي أكثر من 5300 شاحن أحذية بسبب مخاطر ارتفاع درجة الحرارة والاشتعال، مما يؤثر على طراز "أدابت بي بي". حتى عملية استدعاء صغيرة نسبيًا قد تُؤثر سلبًا على سمعة علامة تجارية عالمية.

يشمل سحب المنتج مراجعته وتحديثه قبل استئناف المبيعات، مما يشير إلى أن نايكي تسعى لحل المشكلة بدلاً من إيقاف إنتاج هذه الفئة من المنتجات.

كما حذرت الشركة من غرامات مالية محتملة في الصين تصل إلى 20 مليون دولار، تتعلق بشكل رئيسي بمسائل الامتثال في المتاجر والمبيعات عبر الإنترنت. وأشارت نايكي إلى إمكانية فرض غرامات إضافية لاحقاً، مما يزيد من حالة عدم اليقين التنظيمي.

شركة مارفيل تكنولوجي تكتسب زخمًا

رفعت مارفيل توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2028 إلى 15.2 مليار دولار، مقارنةً بحوالي 14.2 مليار دولار سابقًا. يُمثل هذا تعديلًا تصاعديًا هامًا، ويُشير إلى ثقة الإدارة القوية في الطلب المستقبلي.

أكدت الشركة على الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي المُخصصة وحلول الاتصال، وهو ما يتماشى مع الزيادة الأوسع في الإنفاق على البنية التحتية لمراكز البيانات.

كما رفعت مارفيل أهدافها لهامش الربح الإجمالي وربحية السهم بحلول عام 2028، مع رفع متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع للسنة المالية 2027 إلى أكثر من 30% على أساس سنوي. عمليًا، الرسالة واضحة: النمو ليس مستمرًا فحسب، بل من المتوقع أن يتسارع ويصبح أكثر ربحية.

يتم تداول أسهم مارفيل بالقرب من 90 دولارًا، ما يُميزها في قطاع أشباه الموصلات الذي يشهد انخفاضات في الأسعار حاليًا. وقد أدى تحسين التوقعات إلى زيادة فورية تقريبًا في تفاؤل السوق تجاه السهم. على الرغم من هذا الارتفاع، لا تزال الأسهم أقل بنحو 30% من أعلى مستوياتها التاريخية.

المصدر: xStation5