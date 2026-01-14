أسهم شركة ساب ترتفع مع ازدياد الطلب نتيجة إعادة تسليح الدول الاسكندنافية 📈

تشهد أسهم شركة ساب السويدية للصناعات الدفاعية (SAABB.SE) ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 700 كرونة سويدية للسهم. ويتمثل أكبر هاجس للمستثمرين المتفائلين في هذه المرحلة في تقييم الشركة: فبعد إعادة تقييم قوية، بات سعر سهم ساب أقرب إلى شركات التكنولوجيا سريعة النمو منه إلى شركات الدفاع التقليدية.

تُحقق ساب ما يقارب 40% من إيراداتها في السويد، ومن المتوقع أن يتسارع الطلب على منتجاتها في جميع أنحاء منطقة الشمال الأوروبي، حيث تُعطي الدول الأولوية لسلاسل التوريد الأقصر والأكثر أمانًا، وتستجيب للمخاطر الاستراتيجية المتزايدة، سواء من روسيا أو من حالة عدم اليقين بشأن الاعتماد على المعدات الأمريكية وسط تضارب محتمل في المصالح في القطب الشمالي في ظل إدارة دونالد ترامب الحالية.

في الوقت نفسه، لا يزال قطاع الطيران في ساب - الذي يُمثل حوالي ربع أعمال الشركة - يواجه ضغوطًا على هوامش الربح: إذ تُنافس طائرات الشركة منافسين أجانب أقوياء، ومجموعة واسعة من مقاتلات الجيل الخامس، فضلًا عن التحول التدريجي المُحتمل للإنفاق الدفاعي الكبير نحو قدرات الطائرات المسيّرة.

أسهم شركة ساب (الإطار الزمني D1)

المصدر: xStation5

ارتفعت قيمة شركة ساب بشكل حاد، بينما لم يرتفع صافي الربح - رغم ارتفاعه الواضح (حيث بلغ حوالي 50% على أساس سنوي في الربعين الأول والثاني من عام 2025، ثم استقر في الربع الثالث) - بما يتماشى مع ارتفاع سعر السهم. يشير هذا إلى أن المستثمرين يتوقعون توسعًا مستقبليًا أكبر، مما يزيد من خطر ارتفاع سعر السهم بشكل مبالغ فيه. يقترب الآن مُضاعف السعر إلى القيمة الدفترية من 10، بينما يتجاوز مُضاعف السعر إلى المبيعات 5. لا يزال العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) أعلى من متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح (WACC)، لكن التكاليف ارتفعت أيضًا بالتزامن مع الزيادة السريعة في عدد الموظفين، كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية. يُعدّ وقف إطلاق النار المحتمل واتفاق السلام في أوكرانيا الخطر الأبرز على أسهم ساب، إذ قد يُقلل ذلك من توقعات النمو طويل الأجل لقطاع الدفاع ويُضعف تدفقات رأس المال - حتى لو ظل الاستثمار الدفاعي مرتفعًا هيكليًا. والجدير بالذكر أن هامش الربح الصافي لشركة ساب يتراجع منذ الربع الأول من عام 2025، ولا يتجاوز متوسطه التاريخي بشكل ملحوظ.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

