أسهم TSMC ترتفع بشكل كبير. إليكم السبب وراء هذا الإقبال الهائل!

تُسجّل أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) مستويات قياسية جديدة. ففي الأيام الأخيرة، ارتفع سعر السهم في بورصة تايبيه بنسبة تصل إلى 7%، ما يُمثّل زيادة تُقارب 50% منذ بداية عام 2025، وتجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار. ومن أهمّ العوامل الدافعة لهذا النمو القوي قرار غولدمان ساكس الأخير برفع السعر المُستهدف للسهم، ما يُبرز ثقة المُحللين الكبيرة في استمرار نمو الشركة.

الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو وعامل مُؤثر في القيمة

لا يُقدّم قرار غولدمان ساكس وحده الصورة كاملة. ففي السنوات الأخيرة، أصبح الذكاء الاصطناعي مُحركًا رئيسيًا لنمو TSMC، حيث بلغ الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي مستويات عالية جدًا، ما يضمن للشركة الحفاظ على ريادتها في السوق لسنوات قادمة، وذلك بفضل محدودية الطاقة الإنتاجية في أحدث تقنيات 3 نانومتر و5 نانومتر. تشير التوقعات إلى أن نمو الإيرادات بالدولار الأمريكي قد يصل إلى 30% في عام 2026 و28% في عام 2027. وتُظهر خطة الاستثمار المعلنة، التي تتجاوز 150 مليار دولار حتى عام 2028، تركيز الشركة على النمو المستدام في قطاعي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.

تقنية 2 نانومتر - إنجاز جديد

يمثل طرح TSMC لتقنية 2 نانومتر طفرة حقيقية. إذ يستخدم الإنتاج الضخم الآن ترانزستورات Gate-All-Around، مما يوفر أداءً أعلى وكفاءة طاقة محسّنة بشكل ملحوظ مقارنةً بعمليات 3 نانومتر السابقة. وقد حجز عملاء رئيسيون، من بينهم Apple وNVIDIA، معظم طاقة الإنتاج لهذه التقنية، مما يضمن استقرار الإيرادات في السنوات القادمة. وفي قطاع رقائق الهواتف المحمولة، ستشكل تقنية 2 نانومتر الأساس للمعالجات المتطورة، مما يوفر ميزة واضحة في الأداء والكفاءة.

الهيمنة على السوق والمنافسة

تحافظ TSMC على ريادة واضحة على منافسيها، بما في ذلك Samsung، التي تُطوّر عمليات 2 نانومتر الخاصة بها، ولكنها لا تزال متأخرة تقنياً. بينما يبحث بعض العملاء عن مصادر تصنيع بديلة لزيادة مرونة سلسلة التوريد، تظل TSMC الشريك المفضل لأكثر مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق الهواتف المحمولة تطورًا.

معنويات السوق وتوقعات المستثمرين

يشير الارتفاع القوي في أسهم TSMC إلى أن السوق يُقيّم الشركة بشكل متزايد كبنية تحتية استراتيجية للاقتصاد العالمي القائم على البيانات، بدلًا من كونها مجرد شركة تصنيع رقائق تقليدية. وتُترجم هذه التقييمات المرتفعة إلى عدم تقبّل أي خيبات أمل. فأي مفاجأة في النتائج المالية أو تأخير في إنتاج أحدث التقنيات قد يُثير ردود فعل قوية في السوق.

تشمل العوامل الإيجابية مستويات قياسية للمخزون، واستغلال كامل للطاقة الإنتاجية، واستراتيجية استثمارية طموحة، وريادة تكنولوجية في عمليات تصنيع 2 نانومتر. أما المخاطر فتتمثل في توقعات السوق العالية، وضغوط التكاليف الناتجة عن الاستثمارات في التكنولوجيا المتطورة، والضغوط التنافسية المحتملة أو تشتت الطلبات بسبب استراتيجيات التوريد المتعدد.

المصدر: xStation5

الخلاصة

تدخل شركة TSMC عام 2026 بزخم هائل. أسعار أسهمها عند مستويات قياسية، ويرفع المحللون توقعاتهم السعرية، كما أن التوقعات بازدهار مستدام للذكاء الاصطناعي تدعم معنويات المستثمرين الإيجابية. إن الإنتاج الضخم لتقنيات 2 نانومتر، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، والشراكات الاستراتيجية مع رواد أسواق الهواتف المحمولة ومراكز البيانات، تجعل من TSMC لاعباً رئيسياً في صناعة أشباه الموصلات العالمية. لم تعد الشركة مجرد مُصنِّع للرقائق، بل أصبحت ركيزة عصر الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، وتقنيات الجيل القادم من الهواتف المحمولة.