أسهم ZIM تحاول التعافي وسط عرض استحواذ محتمل📈

ارتفعت أسهم شركة الشحن الإسرائيلية الأمريكية ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) بشكل طفيف عقب تقارير أفادت بأن Evercore ستقدم الدعم المالي للرئيس التنفيذي والشريك في ملكية الشركة، إيلي جليكمان. وكتب عمر نوكتا، محلل Jefferies، في مذكرة أنه، وفقًا لمجلة Calcalist المالية الإسرائيلية، تعاقد مجلس إدارة ZIM مع Evercore بعد أن جاء عرض الاستحواذ الذي قدمه الرئيس التنفيذي إيلي جليكمان وشريكه المالي، رامي أونجار، أقل من التوقعات على الأرجح.

يبلغ مكرر الربحية الحالي لشركة ZIM أقل من ضعف أرباح العام الماضي، بينما يبلغ مكرر الربحية المتوقع حوالي 4 أضعاف. وفي الربع الأخير، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 1.68 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 15% على أساس سنوي. انخفض الربح التشغيلي إلى 149 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025 من 468 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.

في النصف الأول من عام 2025، نقلت شركة ZIM 1,839 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدمًا، مقارنة بـ 1,799 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدمًا في النصف الأول من عام 2024. وارتفع متوسط ​​سعر الشحن لكل وحدة مكافئة لعشرين قدمًا إلى 1,632 دولارًا أمريكيًا في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1,569 دولارًا أمريكيًا في النصف الأول من عام 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدين إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.

انخفض إجمالي المركز النقدي لشركة ZIM (النقد وما يعادله) بمقدار 270 مليون دولار أمريكي، من 3.14 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024 إلى 2.87 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2025. ولا يزال هذا أعلى بكثير من القيمة السوقية للشركة البالغة 1.75 مليار دولار أمريكي. ارتفعت أسهم ZIM أمس بنحو 10%، لكن الضغوط الهبوطية ظهرت مع اقتراب السهم من متوسطه المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا.

المصدر: xStation5