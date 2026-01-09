ريو تينتو وجلينكور تُحدثان تغييرًا جذريًا في سوق التعدين 🚨 عملاقان يتفاوضان على الاندماج 🤝

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية ضجة كبيرة بسبب شائعات اندماج ضخم. فقد استأنفت شركتا ريو تينتو (RIO.UK) وجلينكور (GLEN.UK) مفاوضات الاندماج التي من شأنها إنشاء أكبر كيان تعدين في العالم، بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار. هذه هي المحاولة الثانية، إذ فشلت المحاولة الأولى في عام 2024 بسبب خلافات حول التقييم. أما الآن، فالظروف مواتية: إذ يحقق النحاس أرقامًا قياسية (أكثر من 13,000 دولار للطن)، ويشهد القطاع بأكمله طفرة في الطلب على المواد الخام. الموعد النهائي لإتمام الصفقة هو 5 فبراير. بحلول ذلك التاريخ، يتعين على ريو تأكيد العرض أو الانسحاب لمدة ستة أشهر.

يتفاعل السوق عاطفيًا، ولكن بشكل غير متناسب. فقد ارتفعت أسهم جلينكور بنسبة تصل إلى 7.8% في لندن، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024. يدرك المستثمرون أن جلينكور فرصة استثمارية مميزة: فهي تمتلك أفضل أصول النحاس، وتطمح إلى مضاعفة إنتاجها خلال عقد من الزمن، وبدون النحاس نفسه، لا مستقبل للطاقة. من جهة أخرى، تتراجع أسهم شركة ريو تينتو بنسبة تتراوح بين 1.7% و6.3%، تبعًا لسوق الأوراق المالية، مما يعكس مخاوف من تخفيف قيمة الأسهم وتكاليف الاندماج. ويستفيد قطاع التعدين في أوروبا من تدفقات مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

تتجاوز القيمة السوقية المجمعة للشركتين حاليًا 260 مليار دولار أمريكي. المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي.

ينقسم خبراء السوق حول جدوى الاندماج. يرى محللو مورغان ستانلي إمكانات كبيرة ويوصون بشراء أسهم الشركتين. ووفقًا لهم، سيُبرز الاندماج القيمة الحقيقية لشركة غلينكور، التي يُقلل السوق من شأنها. إضافةً إلى ذلك، ستركز الشركة المندمجة بشكل أكبر على النحاس، حيث سيُمثل هذا المعدن 35% من الإيرادات، مقارنةً بـ 25% فقط حاليًا. مع ذلك، ينتقد بنك أودو بي إتش إف هذه الفكرة، إذ يرى محللوه أن دمج ريو تينتو وغلينكور سيكون معقدًا للغاية، ويخشون من اختلاف ثقافتي الشركتين تمامًا، ما قد يُعيق انسجامهما. كما يساورهم القلق بشأن الفحم، إذ تُعدّ غلينكور من أكبر منتجي الفحم في العالم، بينما انسحبت ريو من هذا القطاع قبل عدة سنوات.

ثانيًا، يتطلب الاندماج موافقة ثماني دول على الأقل، وهو ما يستلزم وقتًا وجهدًا ومالًا. ثالثًا، يُعقّد هيكل ريو تينتو كشركة مدرجة في بورصتين عملية تبادل الأسهم. ويعتقد بعض الخبراء أن الصفقة ستكون في نهاية المطاف أصغر مما يتوقعه الجميع. تمتلك غلينكور قسمًا تجاريًا ضخمًا يشتري ويبيع المواد الخام في جميع أنحاء العالم. وسيكون هذا القسم إضافةً غير مألوفة لريو تينتو، وقد يصعب استيعابه.

كما يتربص منافسٌ في الخفاء، وهي شركة بي إتش بي (BHP.UK) العملاقة، التي ترغب في زيادة استثماراتها في النحاس. إذا طال أمد المفاوضات بين ريو وغلينكور، فقد تدخل بي إتش بي المنافسة وتحاول شراء غلينكور أو أجزاء منها. وقد تولى سيمون تروت، الرئيس التنفيذي الجديد لريو تينتو، منصبه حديثًا. بالنسبة له، سيكون هذا الاندماج أول قرار مصيري له، لذا يترقب المستثمرون كيف سيتعامل مع هذه القضية البالغة الأهمية. من جهة أخرى، لطالما صرّح غاري ناغل، الرئيس التنفيذي لشركة غلينكور، سراً لسنوات بأن الاندماج مع ريو هو الخيار الأمثل في قطاع التعدين بأكمله.

افتتحت أسهم شركة غلينكور جلسة اليوم بفجوة صعودية، بينما نلاحظ على أساس أسبوعي أن حجم الارتفاعات الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات مؤشر القوة النسبية (RSI) خلال الأسابيع الأربعة عشر الماضية، قد رفع قيمة الشركة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. يدل هذا على أن المستثمرين مستعدون حاليًا لدفع المزيد مقابل أسهم الشركة في ضوء الأخبار المرتقبة للشركة وآفاقها المستقبلية. مع ذلك، يجدر التنويه إلى أنه مع هذا الارتفاع السريع، فإن عدم تلبية التوقعات قد يؤدي نظريًا إلى تصحيح هبوطي أسرع في قيمة الشركة. المصدر: xStation