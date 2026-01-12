أصول البنوك ترتفع 43 ملياراً خلال شهر إلى 5.25 تريليون درهم

أعلن «مصرف الإمارات المركزي» في تقرير «التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر 2025» عن ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.8% أي ما يعادل 43 مليار درهم من 5.208 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 5.251 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025.

الجدير بالذكر أنه ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.7% من 2.515 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 2.532 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025. ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 8.7 مليار درهم. ويرجع النمو في الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان في القطاع الحكومي بنسبة 2.6% في القطاع الخاص بنسبة 0.4% وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، متخطياً الانخفاض في ائتمان القطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1%.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% من 3.203 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 3.236 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.971 تريليون درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 265.4 مليار درهم.

وجب التنويه أنه ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 836.1 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 850.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بزيادة في الحساب الاحتياطي بنسبة 21.5% وفي النقد المصدر بنسبة 2.6% وفي الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8%، متخطياً الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 37.3%.