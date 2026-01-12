اقرأ أكثر
أصول البنوك ترتفع 43 ملياراً خلال شهر إلى 5.25 تريليون درهم

أعلن «مصرف الإمارات المركزي» في تقرير «التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر 2025» عن ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.8% أي ما يعادل 43 مليار درهم من 5.208 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 5.251 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025.
الجدير بالذكر أنه ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.7% من 2.515 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 2.532 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025. ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 8.7 مليار درهم. ويرجع النمو في الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان في القطاع الحكومي بنسبة 2.6% في القطاع الخاص بنسبة 0.4% وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، متخطياً الانخفاض في ائتمان القطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1%.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% من 3.203 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 3.236 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.971 تريليون درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 265.4 مليار درهم.
وجب التنويه أنه ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 836.1 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 850.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بزيادة في الحساب الاحتياطي بنسبة 21.5% وفي النقد المصدر بنسبة 2.6% وفي الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8%، متخطياً الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 37.3%.

