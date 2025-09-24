اقرأ أكثر

أستيرا تحت التدقيق: تصحيح أم تحول جذري؟

٧:٠٦ م ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

انخفضت أسهم شركة أستيرا لابس (ALAB.US) بأكثر من 10% خلال جلسة الأربعاء. ويمثل هذا الانخفاض أحد أكبر الانخفاضات اليومية التي يشهدها السهم منذ بداية العام، ويواصل سلسلة من جلسات التداول السلبية. منذ منتصف سبتمبر، يخسر السهم بمعدل 3% يوميًا.

السبب الرئيسي وراء مخاوف المستثمرين هو الشراكة المُعلنة مؤخرًا بين إنتل ونفيديا، والتي تتضمن تطويرًا مشتركًا لرقائق مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر. ويخشى المحللون من أن يُحدث هذا المشروع تغييرًا كبيرًا في موازين القوى في صناعة أشباه الموصلات، مما قد يُقلل الطلب على تقنيات الاتصالات التي تُقدمها أستيرا لابس، وخاصةً معيار PCIe، الذي يُشكل أساس منتجات الشركة.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

ويتفاقم قلق المستثمرين بسبب نقص المعلومات المُفصلة حول الشراكة، مما يُغذي التكهنات والحذر في السوق.

وهناك عامل آخر يُزيد من الضغط على السهم وهو التقييم المُرتفع لأستيرا لابس. على مدار العام الماضي، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 300%، بما في ذلك زيادة بنسبة 180% خلال الأشهر الستة الماضية فقط. وهذا يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من التوقعات الإيجابية قد تم أخذه في الاعتبار بالفعل. في مثل هذه البيئة، حتى أدنى قدر من عدم اليقين قد يُحفز جني الأرباح.

 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

26.09.2025
١٠:٠٧ م

ملخص يومي: مؤشر أسعار المستهلكين المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يُغير توقعات السوق؛ الفضة ترتفع بنسبة 3.00% 📈

أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف، بعد أن جاء تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقًا مع التوقعات. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.50%، ومؤشر...

 ٩:٠٣ م

أوراكل ستصبح أحد المساهمين في تيك توك 🔎

تُقدر قيمة تيك توك في الولايات المتحدة بحوالي 14 مليار دولار أمريكي.   مجموعة مستثمرين (أوراكل، سيلفر ليك، وإم جي إكس في أبوظبي) ستسيطر على...

 ٧:٤١ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (29.09.2025)

خلال الأسبوع المقبل، سنحصل على بيانات رئيسية من الاحتياطي الفيدرالي، وتحديدًا تقارير سوق العمل ومؤشر ISM. بالإضافة إلى ذلك، سيُصدر بنك الاحتياطي الأسترالي...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات