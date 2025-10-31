أطلسيان تتفوق على توقعات الإيرادات والأرباح في الربع الأول من عام 2026

أعلنت شركة أطلسيان عن نتائج الربع الأول من السنة المالية 2026، والتي فاقت توقعات المحللين من حيث الإيرادات والأرباح. بلغت إيرادات الشركة 1.43 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، متجاوزةً التوقعات البالغة 1.40 مليار دولار أمريكي. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم 1.04 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 0.84 دولار أمريكي. وشهد قطاع الحوسبة السحابية أقوى نمو، محققًا إيرادات بلغت 998 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، ومثلت حوالي 70% من إجمالي الإيرادات. وكان اعتماد الشركة على أدوات الذكاء الاصطناعي مثيرًا للإعجاب، حيث وصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 3.5 مليون مستخدم، بزيادة قدرها 50% على أساس ربع سنوي، مما يعزز مكانة أطلسيان كمنصة استراتيجية للذكاء الاصطناعي لعملاء المؤسسات.

أهم المؤشرات المالية:

إجمالي الإيرادات: 1.43 مليار دولار أمريكي (بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي)

ربحية السهم المعدلة ( EPS غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا): 1.04 دولار أمريكي (توقعات 0.84 دولار أمريكي)

إيرادات الحوسبة السحابية: 998 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي)

الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: 322.7 مليون دولار أمريكي

الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: خسارة قدرها 96.3 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 55.7 مليون دولار أمريكي تكاليف إعادة الهيكلة)

توقعات الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية 2026: 1.535-1.543 مليار دولار أمريكي (توقعات المحللين: 1.51 مليار دولار أمريكي)

حققت الشركة تحولاً تشغيلياً ملحوظاً، حيث انتقلت من خسارة تشغيلية بلغت 32 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي إلى 322.7 مليون دولار أمريكي كدخل تشغيلي غير خاضع لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. ومع ذلك، أظهرت نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً خسارة تشغيلية قدرها 96.3 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف إعادة هيكلة بلغت 55.7 مليون دولار أمريكي. وتتوقع الإدارة تحقيق إيرادات تتراوح بين 1.535 و1.543 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2026، متجاوزةً توقعات السوق البالغة 1.51 مليار دولار أمريكي، كما أعلنت عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، استمراراً للموافقة السابقة البالغة 1.5 مليار دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي باع أسهماً بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكي بموجب خطة 10b5-1 مُرتبة مسبقاً قبيل إعلان الأرباح، مما قد يثير تساؤلات ولكنه لا يُغير من توقعات الشركة على المدى الطويل.

كان رد فعل السوق إيجابيًا، حيث ارتفع السهم بنسبة تقارب 8% عقب إعلان النتائج، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية أطلسيان السحابية ونموها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بتكاليف إعادة الهيكلة وخسائر التشغيل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، تحافظ الشركة على وضع نمو قوي. بالنسبة للمستثمرين الأفراد، من المهم مراقبة استقرار إيرادات السحابة، واستمرار تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، وتأثير برنامج إعادة شراء الأسهم على سعر السهم. تشمل المخاطر الرئيسية استمرار خسائر التشغيل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، واحتمال تقلب أسعار الأسهم بسبب بيع الرئيس التنفيذي لأسهمه، والاعتماد الكبير على إيرادات السحابة والذكاء الاصطناعي، والتي قد تتأثر بتباطؤ انتقال الشركات أو التطورات التنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: xStation5