توسع إقليمي جديد لشركة باركن

أعلنت شركة باركن عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، ومواصلات مصر، وريدكون العقارية، في خطوة تمثل أول دخول للشركة إلى السوق المصري ضمن استراتيجيتها الرامية إلى التوسع خارج دولة الإمارات وتعزيز حضورها في قطاع المواقف الذكية والتنقل الحضري.

وتفتح المذكرة المجال أمام الأطراف لدراسة فرص التعاون والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الخبرات التقنية والتشغيلية المتقدمة في تطوير حلول تلائم احتياجات المدن والمجتمعات العمرانية في مصر.

حلول ذكية لإدارة المواقف

تركز مجالات التعاون المقترحة على توظيف خبرات باركن في المواقف الذكية والمواقف العامة ومتعددة الطوابق، إلى جانب التخطيط والتطوير ووضع سياسات المواقف وإدارة الطلب على مواقف السيارات.

كما تشمل المناقشات إمكانية تطبيق مجموعة من التقنيات الحديثة، من بينها التعرف الآلي على لوحات المركبات، والرقابة بالكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة المواقف من دون بوابات، والتصاريح الرقمية ومنصات إدارة المواقف.

ومن شأن هذه الحلول دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين مستوى الامتثال، إلى جانب تقديم تجربة أكثر سهولة وموثوقية لمستخدمي المواقف.

باركن تستكشف فرص النمو في مصر

وأكد محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار النمو والتوسع الإقليمي للشركة، مشيراً إلى أن السوق المصري يوفر فرصة لاستكشاف مجالات جديدة لتطبيق الخبرات التقنية والتشغيلية في إدارة المواقف والتنقل الذكي.

وأوضح أن توظيف التكنولوجيا والبيانات والخبرات التشغيلية يمكن أن يسهم في بناء منظومة مواقف أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس على تجربة المستخدم وجودة الحياة داخل المدن.

دعم التطوير العمراني في السوق المصري

من جانبه، أكد محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، أهمية التعاون في استكشاف حلول متطورة تواكب النمو الحضري المتسارع في مصر واحتياجات المدن والمجتمعات الحديثة.

ويأتي هذا التوجه في ظل توسع المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، ما يعزز الحاجة إلى أنظمة متكاملة لإدارة مواقف السيارات والتنقل الحضري تعتمد على التكنولوجيا والبيانات.

خطوة نحو مستقبل أكثر ذكاءً

يمثل دخول باركن إلى مصر خطوة استراتيجية ضمن خططها للتوسع في أسواق جديدة، مع التركيز على تقديم حلول مواقف ذكية تدعم الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي والتنقل المستدام، بما يتناسب مع المتطلبات المتغيرة للمدن المصرية ومستقبل التطوير العمراني.