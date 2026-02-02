بداية هبوطية للأسبوع الجديد – حصاد الأسواق (02.02.2026)📉

بدأت الأسواق أسبوع التداول الجديد بانخفاضات حادة .

تستحوذ المعادن النفيسة مجدداً على اهتمام المستثمرين. حالياً، انخفض سعر الفضة بنسبة 11.3% والذهب بنسبة 7.5 %.

كما يظهر تراجع في معنويات المستثمرين تجاه الغاز الطبيعي وخام غرب تكساس الوسيط، حيث انخفضا بنسبة 17.1% و6.37% على التوالي .

أبقت منظمة أوبك+ إنتاج شهر مارس دون تغيير، ولم تقدم أي توقعات للفترة التي تلي الربع الأول .

لم يُسهم غياب التدخل العسكري الكبير في إيران، الذي توقعه جزء من السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تحسين الوضع بالنسبة لجميع الأدوات المذكورة أعلاه .

تتأثر الشركات المدرجة والعملات المشفرة بالانخفاضات الحادة في أسعار المواد الخام .

أدى انخفاض سعر البيتكوين إلى حوالي 75,200 دولار إلى رفع متوسط ​​تكلفة شراء العملات المشفرة لدى منصة "ستراتيجي" فوق السعر الحالي. لهذا السبب، من المحتمل أن نشهد انخفاضات كبيرة في أسعار شركات قطاع العملات المشفرة، وكذلك منصة "ستراتيجي" نفسها، مع بداية جلسة التداول. قبل افتتاح السوق، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 9 %.

بدأت البورصات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة التداول على انخفاض. تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.48%. وخسر مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ ما يصل إلى 2.4%. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.3%. وتراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 1%. ويبيع المستثمرون أسهمهم، ويتجه تركيز السوق نحو قرار بنك الاحتياطي الأسترالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، والمتوقع صدوره صباح الثلاثاء (مع توقعات برفع أسعار الفائدة) .

وفي الهند، تسبب رفع الضرائب على معاملات المشتقات المالية، الذي أُعلن عنه في الميزانية، في انخفاض حاد في أسعار الأسهم .

وشهدت كوريا الجنوبية تقلبات حادة، وعلّقت السلطات التداول في بورصة كوسبي لمدة خمس دقائق بعد انخفاض العقود الآجلة بنسبة 5 %.

شهدت أسواق الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ انخفاضًا عامًا نتيجة أحداث سلبية، مثل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية، والهبوط غير المتوقع في مؤشرات مديري المشتريات الصينية، وتداعيات الانهيار الحاد في أسعار المعادن النفيسة. كما تأثرت الأسواق سلبًا بضعف قطاع التكنولوجيا بعد تقارير أفادت بتعليق شركة إنفيديا خططها لاستثمار 100 مليار جنيه إسترليني في شركة أوبن إيه آي .

في أستراليا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يناير إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، وزاد مؤشر التضخم الصادر عن معهد ملبورن بنسبة 0.2% شهريًا (مقارنةً بـ 1.0% سابقًا)، بمعدل سنوي قدره 3.6%، مما يدعم المخاوف بشأن التضخم وتكهنات السوق حول احتمال رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة في 3 فبراير .