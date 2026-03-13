أمازون: هل هي بداية نهاية أحلام الذكاء الاصطناعي؟

باتت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أقل ارتباطًا بالمتاجر الإلكترونية التقليدية، وغالبًا ما يُنظر إليها من منظور أحادي الجانب، من خلال تصنيفها الجديد ضمن ما يُسمى بـ"الشركات العملاقة".

لطالما دارت نقاشات حول استراتيجية نمو الشركة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وجودة تطبيقها. ويتزايد الحديث عن هذا الأمر في وسائل الإعلام المتخصصة، حيث أفادت كل من رويترز وفايننشال تايمز بأن أداء أدوات ومنهجية البرمجة القائمة على الذكاء الاصطناعي لدى الشركة لا يتحسن، بل يتدهور.

لم يظهر هذا التدهور في تقييمات الشركة إلا مؤخرًا. ففي النصف الأول من فبراير، انخفضت أسهمها بنسبة تصل إلى 15%. ما الذي غيّر نظرة المساهمين؟ أدرك السوق أن مصطلح "العملاقة" في "الشركات العملاقة" يعني أيضًا "نفقات رأسمالية ضخمة"، الأمر الذي يتطلب "تدفقات نقدية حرة ضخمة"، وهي تدفقات لا تملكها الشركة ولن تملكها إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

لكن هذه ليست سوى بداية مشاكل الشركة، وليست نهايتها. من الناحية المالية، لا تزال الشركة تحقق أداءً جيدًا: فرغم بعض التفسيرات المبالغ فيها والتناقضات، تبدو أرباحها وهوامش ربحها ممتازة. مع ذلك، لا يتضح ضعف فرضية الاستثمار - المبنية على التأثير التحويلي المفترض للذكاء الاصطناعي على الشركة - إلا من خلال مؤشرات أقل رسمية.

تقليص عدد الموظفين أم نقل العمليات إلى الخارج؟

إلى جانب التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، تُرسّخ أمازون مكانتها كشركة رائدة في تسريح العمال، مدعيةً أن ذلك مدفوع بزيادة الإنتاجية الناتجة عن تطبيق الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة. إلا أن البيانات تُشير إلى عكس ذلك. فبحسب التقارير السنوية للشركة (SEC 10-K)، بلغ عدد موظفيها عالميًا 1,576,000 موظف، بزيادة قدرها 20,000 موظف مقارنةً بالعام السابق. كما يصعب رصد أي مؤشرات على انخفاض في البيانات المالية: ففي 3 من أصل 4 فئات لتكاليف التشغيل، ارتفعت التكاليف في عام 2025، بعضها بشكل ملحوظ.

إن ما يضع أمازون في صورة غير مواتية بشكل خاص هو تحليل التوزيع الجغرافي للتوظيف الذي أجراه فريق بلومبيري.

المصدر: Bloomberry

ارتفع عدد إعلانات وظائف أمازون في الدول ذات التكلفة المنخفضة بنسبة ١٥٤٪ منذ عام ٢٠٢٠. وتتصدر الهند والمكسيك والبرازيل واليابان قائمة الدول الأكثر نموًا في هذا المجال. ورغم إعلان تسريح عشرات الآلاف من الموظفين في الولايات المتحدة، فقد ازداد عدد الموظفين والتكاليف. لم يختفِ الموظفون، بل تغيرت عناوينهم فقط.

انقطاعات جديدة، هل هذا هو الوضع الطبيعي الجديد؟

لا يقتصر تأثير تطبيق الذكاء الاصطناعي على الموظفين فحسب، بل يمتد ليشمل العملاء أيضاً. فقد بدأت منصة أمازون السحابية (AWS) تعاني من تباطؤ متزايد، وهو ما يبدو مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمدى دمج الذكاء الاصطناعي داخل الشركة.

وبتحليل وتيرة ومدة انقطاعات خدمة AWS، يتضح جلياً تفاقم الوضع. تُظهر التقارير المالية هوامش ربح ونمواً هائلين في هذا القطاع، الذي يُشكل الركيزة الأساسية لتقييم الشركة. ولكن إلى متى ستستمر هذه الشركة في الحفاظ على هذا المستوى مع تراجع جودة الخدمة وموثوقيتها؟