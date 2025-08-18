اقرأ أكثر

بداية خضراء لسوق دبي في أولى جلسات الأسبوع بقيادة العقارات والبنوك

٨:٤٣ م ١٨ أغسطس ٢٠٢٥

اختتمت أسواق الأسهم الإماراتية تداولات اليوم على تباين، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، في حين تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو طفيف.

وبنهاية تعاملات الاثنين، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، بنحو 0.05%، عند 6128.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 463.63 مليون درهم كما صعد مؤشر سوق دبي بدعم أسهم «إعمار العقارية» 1%، و«دبي الإسلامي» 0.7%.

يشار أنه كان الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي: «يونيكاي للأغذية» 11.5%، و«سكون» 10.3%.

وبالمقابل، كان الأكثر انخفاضاً: «الإسمنت الوطنية» 7.1%، و«الوطنية الدولية» 2.9%.

من جانب أخر انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة بلغت 0.08% مسجلاً 10213.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 816.37 مليون درهم وانخفض مؤشر سوق أبوظبي تحت ضغط أسهم «أبوظبي الأول» 1.3%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.6%.

كما كان الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي: «العين الأهلية» 15%، و«عمان والإمارات للاستثمار» 15% بينما كان الأكثر انخفاضاً: «مجموعة آي 7» 5.6%، و«حياه للتأمين» 5.3%.

